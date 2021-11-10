حصلت مواقف هزتني.. لقاء الخميسي تتحدث عن مواجهتها للتنمر | فيديو

قالت الفنانة لقاء الخميسي، إنها تعرضت لتجربة التنمر في حياتها، موضحة: أنا مريت بالقصة المتعلقة بالتنمر، والتنمر ليه أشكال كتيره، ممكن طول أو قصر، تخينة أو رفيعة " .



وأضافت لقاء الخميسي في حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “ كلمة أخيرة ”المذاع على قناة “ أون ”، :" : مش حابه أفتكر التفاصيل لكن حصل والمواقف دي هزتني وكنت وقتها ضعيفة، وعشت سنتين من أسوأ سنوات حياتي من الثلاثة الي قعدتهم في المنزل".

وتابعت لقاء الخميسي: قررت أتكلم لأني ما بحبش اخذ مهدئات، واكتشفت حاجات لم تخطر على بالي يوماً ومازالت مترسخة في ذهني منذ صغري لأننا طول حياتنا بنحوش مشاكل جوانا من الصغر".



وأكملت لقاء الخميسي: أنا مش ضعيفة لكني هشة أي حاجة تعورني.. لكن انا ست قوية وجيت مصر في عمر 17 سنة بعد ما تربيت بره مصر ".