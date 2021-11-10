فتح باب تقليل الاغتراب لطلاب جامعة الأزهر .. اليوم

أعلن المركز الإعلامي بجامعة الأزهر، أنه تقرر فتح باب تقليل الاغتراب للطالبات الجدد، بداية من اليوم الأربعاء الموافق 10 نوفمبر وحتى الأحد القادم الموافق 14 من نوفمبر الجاري 2021 م.

أوضح المركز الإعلامي بجامعة الأزهر، أن باب تقليل الاغتراب يكون للطالبات بين الكليات أو الشعب المتناطرة داخل المنطقة الجغرافية، ودون التقيُّد بالحد الأدنى؛ تقليلا للاغتراب، إضافة إلى تقليل الاغتراب بين الكليات أو الشعب غير المتناطرة خارج التوزيع الجغرافي، دون التقيُّد بالحد الأدنى، ويشترط إرفاق ما يثبت محل الإقامة تقليلًا للاغتراب.

كما أوضح المركز الاعلامي، أن الكليات التي لها اختبار قدرات أو لها شروط مواد مؤهلة لا تدخل ضمن هذا القرار، إضافة إلى ذلك لا يتضمَّن هذا القرار الكليات العملية.

ويشترط لإتمام تقليل الاغتراب تقدم الطالبة إلى الكلية التي رُشحت لها، مع استيفاء إجراءات القيد بها ودفع الرسوم؛ حتى تتمكن من الحصول على بيان حالة للكلية التي ترغب في التحويل إليها؛ تقليلا للاغتراب، واستيفاء موافقة عمداء الكليات، ولا يعتبر قرار التحويل ساريا إلا بعد اعتماد الدكتور رئيس الجامعة.

تكريم المتفوقات بكلية التجارة

شارك الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، أمس في الاحتفالية التي نظمتها كلية التجارة بنات جامعة الأزهر بالقاهرة؛ لتكريم الطالبات المتفوقات بالكلية والترحيب بالطالبات الجدد، إضافة لتكريم طالبات الكلية المتميزات في الأنشطة الطلابية، بحضور الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري بطنطا، والدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه القبلي بأسيوط، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات.

وخلال كلمتة قدم رئيس الجامعة التهنئة إلى بناته المتفوقات، قائلا: "أهلا ببناتي الغاليات"، وعبر عن سعادته برؤية وسماع هذه النماذج المتميزة من طالبات كلية التجارة بنات جامعة الأزهر بالقاهرة، بجميع الأقسام والشعب.

وحث رئيس الجامعة الطالبات بالجد والاجتهاد؛ حتى يتخرجوا ويصبحوا نافعين لدينهم ووطنهم.

وحذرهم من الشائعات والانسياق خلفها، خاصة أنها تسعى لهدم وتدمير القيم والأسرة والمجتمع؛ من خلال ما يطلق عليه وسائل التدمير الاجتماعي.

وعبر الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، عن سعادته ببناته الطالبات قائلا: "بنات جامعة الأزهر يرفعن شعار «بطلنا اللي يعطلنا»"، مؤكدا على أن طالبات الجامعة يتميزن بحسن النية والجد والاجتهاد وجبر الخاطر، لافتا أن هذه القيم والصفات الجميلة تجعل من يتحلى بها دائما في المقدمة.

وفي نهاية الاحتفالية، تم استعراض بعض المواهب لطالبات الكلية من الطالبة صابرين الديناري، والطالبة نواره أحمد، والطالبة سلمى حمدي، وسط إشادة من جميع الحضور.

وفي الختام، قام رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة بتوزيع بعض الهدايا الرمزية على الطالبات، وسط سعادة كبيرة، وحرص من الطالبات على التقاط الصور التذكارية مع رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة.

كان في استقبال رئيس الجامعة الدكتورة إلهام عبد الرازق إسماعيل، عميدة الكلية، والدكتورة نشوى الجندي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة لبنى عيد الطيب، وكيل الكلية لشئون التعليم، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس وطالبات الكلية القدامى والجدد.