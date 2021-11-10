أجمل أعمال اشتغلتها معاه.. هبة مجدي تنعى الفنان أحمد خليل

نعت الفنانة هبة مجدي، الفنان القدير أحمد خليل الذي توفي امس، الثلاثاء، عن عمر يناهز 80 عاما متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.



ونشرت هبة عبر حسابها بموقع "إنستجرام" عدة صور لها معه من مسلسل قصة الامس وكتبت :"‏البقاء و الدوام لله وداعاً الأستاذ الكبير أحمد خليل .. من اجمل و اهم الاعمال اللي اشتغلتها معاه واتعلمت منه كتير .. ربنا يرحمه يا رب".



وكانت حالة الفنان الكبير أحمد خليل، قد تدهورت خلال الساعات الماضية، بعد إصابته بفيروس كورونا قبل فترة، أثناء تصويره حكاية تحمل اسم “ حكايتي مع الزمان ” ، الذى يعد واحداً من حكايات مسلسل “ إلا أنا ”.



وتوفى الفنان أحمد خليل صباح امس الثلاثاء، عن عمر 80 عاما متأثر بإصابته بفيروس كورونا، حيث أصيب فى الأيام الأخيرة من تصوير حكاية "حكايتى مع الزمان" من مسلسل "إلا أنا" الذى يعرض على قناة dmc، وتم نقله إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية حتى توفى هناك.



ويُعرض حالياً للفنان أحمد خليل حكاية "حكايتى مع الزمان" من مسلسل "إلا أنا" فى موسمه الثاني، بطولة ميرفت أمين، وأشرف زكي، هايدى رفعت، أحمد جمال سعيد، رحاب عرفة، شاهيستا سعد، عصام السقا، أحمد والى، رضوى جودة، ياسمين رحمى، وعدد من النجوم، من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، وتناقش مشكلة التراكمات بين الأزواج، وحدوث الطلاق بين الزوجين بعد 30 سنة من الزواج.







