مُسن يجذب الأنظار في موسم الرياض وتركي آل الشيخ يعلق: فرحتك عندي بالدنيا

نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، مقطع فيديو من منطقة "بوليفارد رياض سيتي" ضمن فعاليات موسم الرياض لعام 2021.



وظهر خلال مقطع الفيديو شيخ مُسن علي كرسي متحرك وحوله مجموعة من الأطفال وهو يؤدي معهم وصلة رقص وعلق آل الشيخ قائلاً: "‏فرحتك عندي بالدنيا🇸🇦❤️ "



وبدأت فعاليات موسم الرياض 2021 في نسخته الثانية، يوم 20 أكتوبر الماضي، تحت شعار تخيل أكثر، حيث اكتظت ساحات البوليفارد بحضور جماهيري قوي، وسط أجواء ترفيهية وخيالية أبهرت الجميع، ضمت أكثر من 1500 مؤدٍ بأزياء تنكرية، و2760 طائرة درون، إضافة إلى عروض مخصصة لرقصة السامري، في أجواء رائعة، وإقبال كبير من الزوار الذين عاشوا ساعات من الفرح.

يضم موسم الرياض 2021، العديد من الفعاليات المنتقاة والتي تتناسب مع جميع فئات المجتمع حيث تستمر تلك العروض والفاعليات على مدر 4 شهور، تتميز بالتنوع حيث تضم المطاعم والمقاهي الفاخرة، والألعاب الإلكترونية، والمتاجر العالمية المتميزة.



كما تضم فعاليات موسم الرياض 2021 أدوات الاستجمام والاسترخاء، مثل "ونتروندرلاند"، و"واجهة الرياض"، و"كومبات فيلد"، و"المربع"، و"العاذرية"، و"رياض سفاري"، و"أوايسس الرياض"، و"نبض الرياض"، و"ذا جروفز"، و"قرية زمان"، و"خلوها" و"شجرة السلام".