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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بيحترم فنه وجمهوره وزملاؤه.. هالة صدقي تنعى أحمد خليل

هالة صدقي
هالة صدقي

نعت الفنانة هالة صدقي، الفنان القدير أحمد خليل الذي توفي امس، الثلاثاء، عن عمر يناهز 80 عاماً متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. 
 

ونشرت "هالة" عبر حسابها بموقع "إنستجرام"  صورة للفنان الراحل وكتبت :"‏أحمد خليل نموذج للفنان المحترم اللي بيحترم فنه وجمهوره وزملائه للأسف لم أعمل معه غير عمل او عملين فقط ، وكان نموذج للفنان المثقف المشرف ، الله يرحمه"
 

وكانت حالة الفنان الكبير أحمد خليل، قد تدهورت خلال الساعات الماضية، بعد إصابته بفيروس كورونا قبل فترة، أثناء تصويره حكاية تحمل اسم “ حكايتي مع الزمان ” ، الذى يعد واحداً من حكايات مسلسل “ إلا  أنا ”.  
 

وتوفى الفنان أحمد خليل صباح امس الثلاثاء، عن عمر 80 عاما متأثر بإصابته بفيروس كورونا، حيث أصيب فى الأيام الأخيرة من تصوير حكاية "حكايتي مع الزمان" من مسلسل "إلا أنا" الذى يعرض على قناة dmc، وتم نقله إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية حتى توفى هناك.
 

ويُعرض حالياً للفنان أحمد خليل حكاية "حكايتى مع الزمان" من مسلسل "إلا أنا" فى موسمه الثاني، بطولة ميرفت أمين، وأشرف زكي، هايدى رفعت، أحمد جمال سعيد، رحاب عرفة، شاهيستا سعد، عصام السقا، أحمد والى، رضوى جودة، ياسمين رحمى، وعدد من النجوم، من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، وتناقش مشكلة التراكمات بين الأزواج، وحدوث الطلاق بين الزوجين بعد 30 سنة من الزواج.

 

 

الفنانة هالة صدقي تنعي احمد خليل وفاة أحمد خليل فيروس كورونا المستشفى

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