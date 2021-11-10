خروج الفنانة نادية شكري من المستشفى

طمأنت رشا سامي العدل جمهورها على الحالة الصحية لوالدتها الفنانة نادية شكري المعروفة بدور سوسو في مسرحية العيال كبرت" معلنة خروجها من المستشفى واستكمالها العلاج في المنزل، وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية الخميس الماضي.

وكتبت رشا، عبر حسابها الرسمي على فيسبوك: "الحمد والشكر لله، خروج أمي من المستشفى لاستكمال العلاج في المنزل، بفضل دعوات الأهل والأصحاب وبفضل الدكاترة المحترمين".



ووجهت الشكر للدكتور أشرف زكي والوكيل الأخ و الصديق العزيز إيهاب فهمي والجميلة الخدومة نهال عنبر اللي كانوا متابعين معايا حالة ماما كل ساعة أو اتنين ولا أنسي أبدا وقفة أختي الحبيبة نشوى مصطفي وسؤال الغالية وفاء عامر وحبيبتي طنط راوية سعيد وأحمد صيام ورشا سامي ونسرينا وصبري عبد المنعم ومحمود عامر ونص فنانين مصر اللي لم أذكر اسمهم سامحوني أنا ماكنتش مركزة بجد وروحي كانت ضايعة مني.



وتابعت" اشكر أعمامي فرد فرد ل اهتمامهم و وقوفهم جمبي و عمتي روح قلبي اللي عمري ما لجأت لها وخذلتني وأخويا الجميل خالد و أصحابي الجدعان سواء من الوسط او خارجه و اقاربنا و كل محبين أمي اللي دعواتهم غرقت صفحتي و جميع المواقع"



واختتمت "زي ما فاكره الجدعان مش هانسي أبدا الأندال اللي ياما انا شخصيا كنت جدعة معاهم ووقفت جمبهم ولكن استكتروا حتي مكالمة .. فعلا الناس بتبان في المواقف الصعبة".



وكانت رشا سامي العدل، ابنة الفنانة نادية شكري، أعلنت الخميس الماضي عن تدهور حالتها الصحية من خلال حسابها الرسمي على “الفيسبوك” وكتبت:



في طريقنا للمستشفى أرجو الدعاء لأمي فهي بأشد الحاجة له و لعل دعوة بظهر الغيب تصيب و يتقبلها الله- عز وجل-".



وتابعت قائلة: “اللهم اشفِ أُمي شفاءً ليس بعدهُ سقما أبدًا، اللهم خذ بيدِها، اللهمَّ احرسها بعينيك التي لا تنام، واكفها بركنك الذى لا يُرام واحفظها بعزك الذي لا يُضام، واكلأها في الليل وفي النهارِ، وارحمها بقدرتك عليها أنت ثقتها ورجاؤها”.