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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أكشاك ومحلات حضرية للإيجار.. محافظة الجيزة تعلن الأماكن المتاحة والتفاصيل | فيديو

محافظة الجيزة
محافظة الجيزة

أتاحت محافظة الجيزة عدة مناطق يمكن الاستفادة منها في إنشاء منافذ بيع ومطاعم وكافتريات وأكشاك؛ وذلك بالتزامن مع مشاريع تطوير الطرق الجاري تنفيذها بالمحافظة.

والأماكن المتاحة هي:
شارع اللبيني.
طريق وممشى المنصورية.
أسفل كوبرى ترسا الطائر.
أسفل محور ترعة الزمر.
استحداث منافذ بمشروع شارع 306.
موقف الجيزة وموقف المريوطية .
موقف 28 بالهرم.
تجهيز أماكن بأحياء شمال الجيزة والوراق وجنوب الجيزة.
شارع البحر الأعظم وشارع النيل وميدان المنيب.
 

ويجرى التعاقد على المحال بنظام المزايدة، فيما يتم التقدم على المحال من خلال إدارة التسويق بديوان المحافظة.

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