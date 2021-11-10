ورشة عمل بجامعة العريش عن بدائل التغلب على مخاطر الأكياس البلاستيكية

نظمت كلية العلوم جامعة العريش شمال سيناء، ورشة عمل بعنوان "مخاطر الأكياس البلاستيكية " ، بحضور الدكتور حسن الدمرداش رئيس الجامعة وعميدة الكلية والسادة الوكلاء ،وأساتذة كلية العلوم وطلاب الكلية، حيث دارت الورشة تدور حول خطورة استخدام الأكياس البلاستيكية على حياة الإنسان وطرق إعادة تدوير البلاستيك والاستفادة منها واستخدام البدائل.

وأشارت الندوة إلى أن أفضل أنواع البلاستيك ، وأخطرها، وكذلك الأنواع الآمنة من البلاستيك، كما حرص المشرفون علي ورشة العمل علي التركيز على إنتاج البدائل الطبيعية والحيوية والآمنة على المستهلك والبيئة.

مسابقة علمية

وأعلن رئيس الجامعة، عن مسابقة علمية بين الطلاب عن كيفية التخلص الآمن من المخلفات والنفايات وتحويلها إلى منتجات صديقة للبيئة لها قيمة اقتصادية وحيوية.

حيث سيتم تشكيل لجنة لاستقبال مشاريع الطلاب واختیار أفضل مشروع تطبیقى، وسوف تتولى الجامعة تمويل تنفيذه ورصد مكافأة للطالب مقدم المشروع كوسيلة لتحفيز للطلاب على التميز والاختراع والمشاركة الفعالة في حل مشاكل البيئة.

