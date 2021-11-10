الأحدث بالمنظومة.. أسامة ربيع يكشف أهمية الكراكة حسين طنطاوى في تطوير القناة

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، على أهمية انضمام الكراكة حسين طنطاوي، في تطوير القطاع الجنوبي للقناة، قائلا: إننا نعمل فى تطوير ال40 كيلو فى الجنوب الخاص بالقناة، مشيرا إلى أن هذا الجزء تعتبر التربة به صخرية وصلبة وليس أى كراكة تستطيع العمل به، حيث أن كراكة حسين طنطاوى ميزاتها فى أنها تعمل فى تلك التربة الصلبة.

وأضاف أسامة ربيع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الاولي”، أن تلك الكراكة تستخرج رمال مشبعة بالمياه والصخر بحوالي 3 ألاف و60 متر مكعب فى الساعة، أى تقريبا مليون متر مكعب فى الشهر، موضحا أن تلك الكراكة أحدث الكراكات الموجودة بالشرق الأوسط، بإمكانيات عالية جدا.

وتابع أنه تم العرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي على العمل على القطاع الجنوبي لمجرى القناة وسيستغرق 24 شهرا، لافتا إلى أنه تم البدء فورا.

وأشار إلى أن عدد الكراكات الموجود الآن فى جنوب القناة حوالي 3 كراكات، وسيتم وصول خمس كراكات خلال شهر يناير.