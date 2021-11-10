عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري تعديل سلوك يكشف الفرق بين التربية والرعاية للأبناء |فيديو

استشارى تعديل سلوك
استشارى تعديل سلوك

قال الدكتور نور أسامة، استشارى تعديل السلوك، إنه يجب على كل أم وأب أن يقوموا بتربية أولادهم وليس رعايتهم فقط، كاشفًا أن الرعاية هى الاهتمام بمتطلبات الطفل، وهي: الطعام والشراب والملبس والمسكن، كذلك تكون الرعاية، أما التربية هى ضرورة تعليم الطفل المبادئ والأخلاق منذ صغره، والتى تساعده على أن يكون شخصًا سوياً.

 

وأضاف استشارى تعديل السلوك، خلال استضافته فى برنامج "صباح البلد" عبر فضائية "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي، أن هناك ما يسمى بالطوارئ السلوكية، حتى أن يصل الابن إلى مرحلة الجامعة، التى يعبر بها عن نوبات غضبه أو عنده، فيجب على كل أم وأب التعامل مع تلك المشاعر بحكمة، بعد سؤال أنفسهم سؤالا "ابنى قاصد يضايقنى أو لا"، وفى الكثير من الأحيان يكون على دون عمد، لذلك يجب المعالجة بحكمة.

 

وأشار استشارى تعديل سلوك، إلى أن الطفل من سن عامين ونصف يريد إثبات ذاته، وذلك لأنه يمتلك حينها حاصلة لغوية ومهارات، فيريد أن يتحدث ويعبر عن نفسه، وعندما تصطدم الأم بطفلها خاصة فى هذا توقيت، تحدث له نوبات غضب حتى تصل إلى التمرد، ناصحًا الأمهات بإعطاء بعض الحرية لأطفالها فى التعبير عن ذاتهم فى هذه المرحلة.

 

وأكد استشارى تعديل سلوك أن وراء تكرار خطأ الطفل أكثر من مرة، يعود إلى تدليل الأم والأب لابنهما أكثر من مرة، أو القسوة الشديدة على طفلهما، ومن هنا يقوم الطفل بالعند والقيام بنفس الأخطاء أمام والديه، أو تكرار تلك الأخطاء من ورائهم سرا، ويتحول الطفل إلى شخص كذاب.

 

وأوضح استشارى تعديل سلوك أن يجب على كل أم وأب تحديد الثواب والمكافآت على جميع تصرفاتهم، مؤكدًا أن هذا التصرف طويل وقصيرة المدى، حتى يقوم الطفل بالسعى وراء هدفه وهى المكافأة.

استشاري تعديل السلوك تعديل السلوك رعاية الرعاية الامهات

ترشيحاتنا

الموافق والمخالف بها انتفع.. هيئات الإفتاء تستعرض كتاب "فتاوى الإمام النووي"

خبير كروي : الإسماعيلي يحتاج إلى الدعم والصبر ليعود لمكانه الطبيعي

البلاك فرايدي 2021.. 500 ألف جنيه غرامة رفض استرجاع السلعة المباعة

الطريق للمونديال .. تفاصيل الساعات الأخيرة داخل منتخب مصر قبل السفر لمواجهة أنجولا

تعزيز نظم الغذاء المستدام..وزير الزراعة يبحث مع السفير الهولندي التعاون الزراعي

حريق ضخم وإطلاق نار علي شاحنة.. ماذا يحدث بـ إسرائيل؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم يحسم الجدل حول تعطيل الدراسة في المدارس

أهم اكتشاف أثري.. العثور على المدينة الذهبية الفرعونية تحت الرمال

بعد خسارة القمة.. الزمالك يزف بشرى سارة لجماهيره

التعليم: شائعات تعطيل الدراسة لا أساس لها من الصحة

التجارة والصناعة توقف استيراد قطع غيار " التوك توك"

بالقانون .. فسخ عقد البيع وسحب العقار فى هذه الحالات | تفاصيل

سورة تطرد الفقر وتدخل الجنة .. مكونة من 4 آيات

تحذير للمواطنين.. رفع حالة الطواريء في مستشفيات شمال سيناء بسبب كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد حظره في مصر والعالم العربي.. ما الذي يحتويه فيلم أنجلينا جولي Eternals

النيش .. الفشخرة كلمة السر وراء ظهور أغلى قطعة في جهاز العروسة |نوستالجيا

عام حزين على نجوم الفن.. كيف حصد فيروس كورونا المشاهير بلا رحمة؟

ليدي جاجا تتألق في العرض العالمي الأول لفيلمها الجديد House of Gucci

فيديو

خلع وحشو.. حبس طبيب أسنان مزيف بالغربية

أبناء الفنانين نجوم بالوراثة.. والموهبة أحياناً

بعد وفاة أحمد خليل .. عدد زيجاته وسر انفصاله عن سهير البابلي ووصية زوجته الألمانية

ذهب للتسلية فعاد جثة.. تفاصيل مروعة في حادث قتيل الدومينو ببنها

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

محمد مبروك يكتب : سجادة وفيلم

د. مجدى بدران يكتب: مكافحة تغير المناخ من خلال إعادة التدوير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

اﻟﻤﺰﻳﺪ