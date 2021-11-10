بسبب طلب نصيحة.. إيلون ماسك يخسر 50 مليار دولار في يومين

خسر رجل الأعمال الأمريكي الكندي إيلون ماسك أكثر من 50 مليار دولار خلال يومين، بسبب نصيحة طلبها عبر تويتر أدت إلى انخفاض أسعار أسهم شركة تسلا للسيارات الكهربائية التي يملكها.

وكشفت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن سعر سهم شركة تسلا المنتجة للسيارات الكهربائية بدأ في الانخفاض، بعد أن طلب ماسك من متابعيه عبر تويتر النصيحة حول ما إذا كان عليه بيع حصته البالغة 10٪ في الشركة، مشيرا إلى أنه لا يحصل على "راتب نقدي أو مكافأة من أي مكان" والطريقة الوحيدة بالنسبة له لدفع الضرائب هي بيع الأسهم.

ويعد ذلك أكبر انخفاض لمدة يومين في تاريخ مؤشر بلومبرج للمليارديرات، وأكبر انخفاض في يوم واحد بعد خسارة جيف بيزوس 36 مليار دولار بعد طلاقه من ماكنزي سكوت في عام 2019.

وتأتي تراجعات أسهم تسلا، بعد أيام مضطربة لشركة صناعة السيارات. حيث بدأ الأمر عندما سأل ماسك أتباعه على تويتر خلال عطلة نهاية الأسبوع عما إذا كان يجب عليه بيع 10% من حصته في الشركة، تلاها أنباء عن قيام شقيقه كيمبال ببيع الأسهم قبل الاستطلاع مباشرة. وتوج ذلك بتقرير من الداخل صباح الثلاثاء عن مايكل بيري، المستثمر الذي اشتهر بفيلم "The Big Short"، قائلاً إن ماسك قد يرغب في بيع الأسهم لتغطية ديونه الشخصية.

ويقلص هذا الانخفاض الفجوة بين ماسك وبيزوس على لقب أغنى شخص في العالم إلى 83 مليار دولار، فيما كان أكبر فارق بينهما يبلغ 143 مليار دولار، وهو رقم أكبر من صافي ثروة بيل جيتس، رابع أغنى شخص في العالم.

وعلى الرغم من تراجع القيمة السوقية لشركة تسلا بنحو 200 مليار دولار خلال جلستي بداية الأسبوع، لا تزال ثروة ماسك مرتفعة بنسبة 70% هذا العام بفضل مكاسب تسلا على خلفية نمو الأرباح القوي وأرقام التسليم وتقييم أعلى لشركة SpaceX. كما ظلت القيمة السوقية لشركة تسلا أعلى من 1 تريليون دولار.

والاثنين الماضي، قدرت بلومبرغ ثروة ماسك بـ 323 مليار دولار، وثروة بيزوس بـ 201 مليار دولار.

وفقا لتقييم مجلة فوربس في 1 نوفمبر، تصدر ماسك أيضا قائمة المليارديرات، وأصبح أول شخص في التاريخ تجاوزت ثروته 300 مليار دولار.

وأثار ماسك الجدل من جديد أمس الثلاثاء حيث قام هذه المرة بتغيير اسمه على موقع التواصل Twitter تويتر من إيلون ماسك إلى "Lorde Edge" لورد إيدج، تاركًا مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في حيرة متكهنين بما قد يعنيه ذلك الاسم الجديد.

وفوجئ المستخدمون بتغيير إيلون ماسك لإسمه على حسابه الرسمي على تويتر، حيث زعم بعض المستخدمين أن ماسك يقصد بالاسم الجديد edgelord والتي تشير إلى شخص يتبنى كثيرًا وجهات نظر تعتبر مثيرة للجدل أو مسيئة بشكل مقصود، وهو مصطلح عامي وشائع على الإنترنت.

وفقا لمجلة نيوز ويك فإن الاسم الجديد لماسك يظهر الهوية الحقيقة الخاصة به والتي اكتسبها من إثارة الجدل طول الوقت مثل اقتراح التطبيقات الجديدة وأيضا العملات المشفرة وآرائه التي دائما ما تقلب السوق رأسا على عقب.