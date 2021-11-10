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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاحها منتصف يناير.. محافظ كفر الشيخ يتفقد محطة معالجة الصرف بمحلة دياي

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الاربعاء، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ، مشروع محطة معالجة صرف صحى، بطاقة8 الف م3/ى، بدسوق، بتكلفة 120 مليون جنيه، ليستفيد منه 65 الف  نسمة.

جاء ذلك بحضور  المهندس عادل النجار، والمهندس محمد سعد الصمودي والدكتورة جميانة لويس، أعضاء مجلس النواب، والمحاسب السيد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، والمهندس رشدي السيد عمر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، والمهندسة مجيدة غريب، مدير عام الجهاز التنفيذي بكفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

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وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن المحطة تقام على مساحة 4 أفدنة و21 قيراطاً وجارى تجارب التشغيل على الحمل والتجهيز لأعمال التسليم الابتدائى، وسيتم افتتاحها منتصف يناير المقبل، لتستفيد منه قرى الصافية منية جناح ومحبة دياي.

 

ووجه محافظ كفر الشيخ، بسرعة الانتهاء من الوصلات المنزلية مضيفاً ان المشروع يخدم منطقة قرى محلة دياى، منية جناج، الصافية، كفر الخير، كفر الجزاير، البكاتوش، منشأة الشاذلى، بتكلفة تقديرية 190 مليون جنيه.

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صرف صحي محافظ كفر الشيخ كفر الشيخ الصرف الصحى مياه الشرب والصرف الصحي مشروعات خدمية جمال نور الدين

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