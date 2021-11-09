«تنفيذي كفر الشيخ» يوافق علي تخصيص أراضٍ لإقامة مشروعات خدمية.. صور

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، عدداً من القرارات والموضوعات، خلال انعقاد جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة عايدة ماضى، السكرتير العام المساعد، وأحمد إسماعيل، مدير إدارة المجالس المحلية بالمحافظة، ورؤساء المدن ووكلاء الوزارات.

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ برئاسة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على تعديل قرار التخصيص الخاص بإنشاء مكتب بريد على أرض فضاء منافع عامة بقرية السالمية التابعة لمركز فوة بمساحة 100,75م2 بدلاً من 96م2، كما وافق المجلس التنفيذي للمحافظة، على تعديل قرار التخصيص لمركز شباب الثمانين التابع للوحدة المحلية بقرية كوم الحجر مركز الحامول بمساحة 11550م2 لتصبح المساحة 14966م2.

كما وافق المجلس التنفيذي للمحافظة، على تخصيص مساحة 4363م2 لإنشاء مجمع أزهري بقرية الكوم التابعة للوحدة المحلية لقرية دمرو مركز سيدى سالم وملك الوحدة المحلية بموجب تسليم من جهاز تصفية الشركات، ووافق على تخصيص مساحة 5,35م2 فدان بحى سخا شرق مدينة كفر الشيخ طبقاً للقرار الجمهورى لانشاء مركز تنمية شبابية عليها على غرار مركز شباب الجزيرة بالقاهرة.

كما وافق المجلس التنفيذي للمحافظة، على تخصيص مساحة 187,5م2 أملاك دولة بناحية قرية بطيطة التابعة للوحدة المحلية لقرية الشمارقة مركز كفرالشيخ لإنشاء مكتب بريد بالجهود الذاتية بالدور الارضى وباقى الادوار خدمات عامة للقرية، ووافق على تخصيص مساحة 280م2 مجمع تنموي خدمي بقرية الشمارقة على ان يخصص الدور الارضى مكتب بريد نموذجى بالجهود الذاتية .

كما وافق المجلس التنفيذي للمحافظة، على تخصيص مساحة 99م2 بناحية أبو تمادة التابعة للوحدة المحلية لقرية دقلت أملاك دولة لإنشاء مكتب بريد بالدور الارضى من ضمن مساحة دار المناسبات، ووافق المجلس على تخصيص مساحة 100م2 تابعة لجمعية شنو اصلاح زراعى التابعة لقرية الحمراوى مركز كفرالشيخ لإقامة مكتب بريد عليها.