عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

«تنفيذي كفر الشيخ» يوافق علي تخصيص أراضٍ لإقامة مشروعات خدمية.. صور

المجلس التنفيذي لمحافظة
المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، عدداً من القرارات والموضوعات، خلال انعقاد جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة عايدة ماضى، السكرتير العام المساعد، وأحمد إسماعيل، مدير إدارة المجالس المحلية بالمحافظة، ورؤساء المدن ووكلاء الوزارات.

حياة كريمة.. جامعة كفر الشيخ تنظم قافلة طبية وبيطرية في «خان الجني».. صور

رئيس جامعة الأقصر يشهد حفل استقبال طلاب كلية الآثار الجدد

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ برئاسة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على تعديل قرار التخصيص الخاص بإنشاء مكتب بريد على أرض فضاء منافع عامة بقرية السالمية التابعة لمركز فوة بمساحة 100,75م2 بدلاً من 96م2، كما وافق المجلس التنفيذي للمحافظة، على تعديل قرار التخصيص لمركز شباب الثمانين التابع للوحدة المحلية بقرية كوم الحجر مركز الحامول بمساحة 11550م2 لتصبح المساحة 14966م2.

كما وافق المجلس التنفيذي للمحافظة، على تخصيص مساحة 4363م2 لإنشاء مجمع أزهري بقرية الكوم التابعة للوحدة المحلية لقرية دمرو مركز سيدى سالم وملك الوحدة المحلية بموجب تسليم من جهاز تصفية الشركات، ووافق على تخصيص مساحة 5,35م2 فدان بحى سخا شرق مدينة كفر الشيخ طبقاً للقرار الجمهورى لانشاء مركز تنمية شبابية عليها على غرار مركز شباب الجزيرة بالقاهرة.

كما وافق المجلس التنفيذي للمحافظة، على تخصيص مساحة 187,5م2 أملاك دولة بناحية قرية بطيطة التابعة للوحدة المحلية لقرية الشمارقة مركز كفرالشيخ لإنشاء مكتب بريد بالجهود الذاتية بالدور الارضى وباقى الادوار خدمات عامة للقرية، ووافق على تخصيص مساحة 280م2 مجمع تنموي خدمي بقرية الشمارقة على ان يخصص الدور الارضى مكتب بريد نموذجى بالجهود الذاتية .

كما وافق المجلس التنفيذي للمحافظة، على تخصيص مساحة 99م2 بناحية أبو تمادة التابعة للوحدة المحلية لقرية دقلت أملاك دولة لإنشاء مكتب بريد بالدور الارضى من ضمن مساحة دار المناسبات، ووافق المجلس على  تخصيص مساحة 100م2 تابعة لجمعية شنو اصلاح زراعى التابعة لقرية الحمراوى مركز كفرالشيخ لإقامة مكتب بريد عليها.

مركز شباب الجزيرة كفرالشيخ المجلس التنفيذى حياة كريمة اللواء جمال نور الدين مركز تنمية شبابية

ترشيحاتنا

في تحقيقات قتل محامي العمرانية ابنته وتقطيع جثتها.. ابنه كشف الجريمة بعد عامين من الغموض

نهاد أبو القمصان: لدينا أكثر من 83 ألف حالة زواج تحت 18 سنة..فيديو

متسولات.. التفاصيل الكاملة لفيديو تعاطي 3 فتيات للهيروين بأوسيم

بايدن يسقط آبي أحمد.. حرب إثيوبيا تشعل التظاهرات في شوارع واشنطن| شاهد

لحفظ الحقوق.. نصيحة هامة من جهاز حماية المستهلك للمواطنين..فيديو

مي عاطف تتحدث عن فريق الكرة النسائية وبرنامج التطوير بقائمة الخطيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضربة جوية في إثيوبيا.. وأديس أبابا تشتعل |تفاصيل

مآساة بدور .. عجبته فاتجوزها بمأذون وشهود مزورين

سورة تطرد الفقر وتدخل الجنة .. مكونة من 4 آيات

بلاغ عاجل للنائب العام ونيابة أمن الدولة ضد رئيس وأعضاء مجلس الأهلي

نهال عنبر تكشف السبب الحقيقي لوفاة جوكر التمثيل أحمد خليل.. فيديو

التجارة والصناعة توقف استيراد قطع غيار " التوك توك"

هل هناك جرعة ثالثة من لقاح كورونا.. عوض تاج الدين يحسم الأمر

تطور خطير.. إثيوبيا تعلن عن هجمات تستهدف سد النهضة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليدي جاجا تتألق في العرض العالمي الأول لفيلمها الجديد House of Gucci

افتتاح المعرض المؤقت "أرواح ممجده: تبجيل الأسلاف في مصر"

مصر للطيران تفتح مكتبا جديدا بالعاصمة القطرية الدوحة.. صور

هاني شاكر يكتب نهاية حسن شاكوش.. ونجم المهرجانات يتحدي: هانزل أغنيات جديدة

فيديو

ذهب للتسلية فعاد جثة.. تفاصيل مروعة في حادث قتيل الدومينو ببنها

فيديو جراف.. من هى هدى قطب التي ذكرها وزير الخارجية الأمريكي

فيديو جراف| مش علشان الخمسة.. عمرو أديب يشكو الأهلي بسبب أبوتريكة

ملصق أسعار السيارات إجباري بدءا من 15 نوفمبر.. ما القصة؟

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

محمد مبروك يكتب : سجادة وفيلم

د. مجدى بدران يكتب: مكافحة تغير المناخ من خلال إعادة التدوير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

اﻟﻤﺰﻳﺪ