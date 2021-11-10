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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد..ردة فعل مثيرة لمسن يجلس على كرسي متحرك عند رؤيته فعاليات الرياض

صدى البلد

"فرحتك عندي بالدنيا" كان هذا تعليق تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، على تفاعل مسن على كرسي متحرك في فعاليات موسم الرياض.


أظهر مقطع الفيديو، طريقة تفاعل مواطن مسن كان جالساً على كرسي متحرك مع فعاليات موسم الرياض، حيث بدت على المسن السعادة والشغف بما يحدث في الفعاليات.
نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه مقطع الفيديو الذي التقطت سعادة المسن بالفعاليات وعلق على مقطع الفيديو تعبيرا عن سعادته بفرحة المسن بالفعاليات بعبارة: "فرحتك عندي بالدنيا".

خلال حفل افتتاح موسم الرياض، رسمت الطائرة بدون طيار عدة لوحات في السماء بصور الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ومحمد بن سلمان بن عبد الله خادم الحرمين المقدسين وأثار الأمر إعجاب وزير الدفاع بالرياض وأشاد بالطريقة الإبداعية.

وكانت العروض الفنية للعديد من الفرق مثيرة للإعجاب وحظيت بإعجاب الجمهور وشاركوا صورهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي فجميعهم حريصون على تسجيل هذه اللحظات بالهواتف المحمولة، الدخول كان مجاني لمشاهدة مسيرة الافتتاح، لكن كان هناك عدداً محدوداً للدخول وحضور الفعاليات الترفيهية، لذلك فهي اعتمدت على أسبقية الحجز.

انطلقت فعاليات موسم الرياض باستعراض يعد العرض الأول على المستوى الإقليمي حيث يوجد أكثر من 1500 فنان بأزياء فاخرة و2760 طائرة بدون طيار بالإضافة إلى عروض مخصصة للرقص السامري يعكس إقبال الجمهور على الرقص.

ويوجد أيضًا في موسم الرياض الثاني معارض ومزادات للسيارات العالمية وحوالي 100 تجربة تفاعلية، أضف إلى كل هذه الفعاليات 200 مطعم وحوالي 70 مقهى مناسبة لجميع الأعمار والأذواق.

وستضم الفعاليات العديد من الاحتفالات المختلفة، كالغنائية، المسابقات والبطولات، بالإضافة إلى مباريات عالمية، بالتعاون مع عدد كبير من الماركات التجارية العالمية، المطاعم والمقاهي للاستماع رفقة العائلة والأصدقاء.

تقوم فعاليات موسم الرياض 2021 في 14 منطقة في العاصمة السعودية، كما أن سيكون هناك 4 مناطق، متاح للمواطنين والمقيمين داخل المملكة، الدخول مجان للاستمتاع بفعاليات موسم الرياض لعام 2021 بالمملكة العربية السعودية.

 

 

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