كارت الفلاح كلمة السر.. 4 تعليمات لتيسير حصول المزارعين على الأسمدة الشتوية

صرف الأسمدة الشتوية

أصدرت وزارة الزراعة متمثلة فى قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والإدارة المركزية لشئون المديريات تقريرا حصل عليه موقع صدى البلد يحتوي على عدة تعليمات للمزارعين لصرف الأسمدة للموسم الشتوى 2020 /2021 وأبرز هذه التعليمات :

1- يتم صرف 50% من الأسمدة الشتوية لكل من يمتلك كارت الفلاح ، من خلال الكارت .

2 - كل من له كارت بفرع البنك الزراعى عليه التوجه لاستلامه حتى يتمكن من صرف 50% من الأسمدة من خلال الكارت .

3 - يتم السماح بصرف 50% من الأسمدة بصفة مؤقتة لمن لم يتم إصدار كارت الفلاح له على أن يقوم المزارع بالتوجه للجمعية التابع لها حيازته لتحرير استمارة تسجيل على المنظومة وتسليم صورة من البطاقة الشخصية لإتمام إجراءات استخراج الكارت مع مراعاة عدم صرف باقى الحصة إلا بعد الحصول على الكارت .

4 - بالنسبة للأراضي المنزرعة خارج الزمام يتم السماح لها بالصرف بصفة مؤقتة بنسبة 50% من الكمية المستحقة من الأسمدة حسب الضوابط وشروط الصرف من واقع المعاينات الفعلية على الطبيعة لحين استخراج كارت الفلاح الذكى لها مع التأكد من عدم وجود مخالفات وذلك مع الجهات ذات الولاية لها .