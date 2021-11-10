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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

غرامة 10 الآف جنيه عقوبة الحديث الخاطيء عن أوضاع كورونا في مصر

كورونا
كورونا

وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الصحة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وعدد من العقوبات المهمة لاتخاذ التدابير اللازمة حال حدوث الجائحة.


ووضع القانون ضوابط وعقوبات لمخالفي الاجراءات وأحكام القانون حيث نص على على أنه عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، فانه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذًا لها وفقًا لأحكام هذا القانون.


كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَن حرض على مخالفة أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذًا لها وفقًا لأحكام هذا القانون.


ونص القانون أيضا على أن يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة، كل من أذاع أو نشر أو روج عمدًا أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
 

كورونا في مصر البرلمان كورونا مجلس النواب مشروع قانون الشئون الصحية مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية

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