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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اجتماع لجنة البرلمان والحكومة لمناقشة مشروع قانون الجوائح الصحية.. اليوم

مجلس النواب
مجلس النواب

قررت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب تشكيل لجنة مصغرة من لجان الصحة وهيئة مكتب الدستورية والتشريعية وتتعاون فيها الحكومة، لضبط صياغة مواد مشروع قانون إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.

وقال النائب الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب: هذه اللجنة ستبدأ عملها، اليوم الخميس، بحضور وزير شئون مجلس النواب المستشار علاء فؤاد، بهدف ضبط صياغة بعض مواد مشروع القانون لتلافى العوار الدستوري.

واستطرد الدكتور أشرف حاتم قائلا: هذا القانون من القوانين الهامة والذى يجب صدوره في القريب العاجل، لاسيما بعد القرار التاريخي للقيادة السياسية بإلغاء حالة الطوارئ.

ووافقت  لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، الثلاثاء الماضى ، من حيث المبدأ على  مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإجراءات لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.

ويتكون مشروع القانون من 10 مواد بخلاف مادة النشر، ويتضمن الجواز بإعلان حالة تفشى الأوبئة والجوائح الصحية لمواجهة خطر انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية في البلاد او في منطقة منها حفاظا على صحة وحياة المواطنين ويكون ذلك بقرار من رئيس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص .

كما يتضمن مشروع القانون الجديد إنشاء لجنة عليا لإدارة الأزمة، وتشكل هذه اللجنة بقرار من رئيس الوزراء وعضوية الوزراء المختصين.

واشتمل مشروع القانون على اتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير التي يجوز للجنة اتخاذها في سبيل الحيلولة دون انتشار الأوبئة والأمراض المعدية ويصدر بها قرار من رئيسها.

لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب لجنة مصغرة مشروع قانون إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب الغاء حالة الطوارئ

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