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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ريأكشنات الجيم.. شاهد حمادة هلال في أحدث ظهور على إنستجرام

صدى البلد

نشر الفنان حمادة هلال، صورة جديدة له في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وظهر من داخل الجيم بإطلالة رياضية، وكتب على الصورة معلقا “رياكشنات الجيم”.

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شاهد .. أحدث ظهور لـ حمادة هلال على السوشيال ميديا

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حمادة هلال يمازح جمهوره: "مسافر عشان راجع بإذن الله"

يذكر أن آخر أعمال حمادة هلال الفنية أغنية "أم أحمد"، التي طرحها مؤخرًا بطريقة الفيديو الكليب ولاقت نجاحًا كبيرا.


وشارك حمادة هلال في سباق رمضان 2021 من خلال مسلسل "المداح"، ودارت أحداثه حول الروحانيات والابتهالات والأناشيد الدينية، والعمل بطولة النجوم: أحمد بدير، وخالد سرحان، ونسرين طافش، وغيرهم، وهو من سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

 

احتفل الفنان حمادة هلال  مع الأيتام وذوي القدرات الفائقة من خلال المبادرة التي أطلقتها الإعلامية  بسنت سمعان باسم " لحظة بالعمر كله " التي حققت رواجا كبيرا علي شبكة التواصل الاجتماعي.

 

 أكد حمادة هلال أن هذه المبادرة تهتم برسم البسمة والفرحة لفئات معينة من المجتمع والمغلوب علي أمرهم مثل الأيتام والمسنين وذوي القدرات الفائقة ؛ وهذه حركة ناشئة وجديدة تجذب هذه الفئات الخاصة وتعمل هذه المبادرة علي تلبية احتياجاتهم وتوفير الرعاية الكاملة لهم والمتمثلة في المشاركة الفعالة لحظاتهم وأوقاتهم وانخراطهم واندماجهم في المجتمع.

 

ويضيف أن هذه المبادرة تقوم بمساعدتهم و تشاركهم أوقاتهم الخاصة وتوفير  سبل الراحة والسعادة خاصة أن هذه الفئات لا تحتاج منا فقط الاكل والشرب انما قضاء وقت معهم وإتاحة فرص الترفيه والمرح التي تجلب لهم الشعور بالسعادة والاحساس بالفرحة . كما أن  المبادرة من شأنها التأثير في فئات المجتمع المختلفة من الناحية الاجتماعية والأخلاقية والسلوكية أيضا.

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