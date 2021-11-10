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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اقتحام ونهب المنازل .. قيادات الحوثي على قائمة العقوبات الأممية |شاهد

الحوثيين
الحوثيين

عرضت قناه العربية فيديو للجنة العقوبات في مجلس الأمن تدرج 3 قيادات ميليشيات الحوثي علي قائمتها منهم صالح مسفر الشاعر ويعرف بـ" أبو ياسر " والحارس القضائي "للميليشيات والممول الرئيسي لشراء الأسلحة.

أضاف الفيديو أنهم يعملون في اقتحام وحصر ونهب المنازل وممتلكات وأموال القيادات المناهضة للميليشيات الحوثية وهو " أبو ياسر "  ومطلوب رقم 35 علي لائحة تحالف دعم الشرعية ضمن قائمة الـ40 إرهابيا حوثيا .

وأوضح الفيديو أن يوسف المداني الملقب بـ" أبو جبريل " هو صهر حسين الحوثي مؤسس "جماعة الحوثي " قائد المنطقة العسكرية الخامسة في الساحل الغربي وهمزة وصل بين ميليشيات الحوثي والحرس الثوري الإيراني وهو في المرتبة الثامنة ضمن قائمة الإرهابيين الحوثيين  .

وتابع الفيديو أن محمد الغماري رئيس أركان الميليشيات والمشرف علي العمليات العسكرية ومطلوب رقم 16 علي قائمة الإرهابيين الحوثيين.

ميليشيات الحوثي الحرس الثوري الإيراني الحرس الثوري الإرهاب المنازل مجلس الأمن العقوبات الشرعية

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