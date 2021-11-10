اقتحام ونهب المنازل .. قيادات الحوثي على قائمة العقوبات الأممية |شاهد

عرضت قناه العربية فيديو للجنة العقوبات في مجلس الأمن تدرج 3 قيادات ميليشيات الحوثي علي قائمتها منهم صالح مسفر الشاعر ويعرف بـ" أبو ياسر " والحارس القضائي "للميليشيات والممول الرئيسي لشراء الأسلحة.

أضاف الفيديو أنهم يعملون في اقتحام وحصر ونهب المنازل وممتلكات وأموال القيادات المناهضة للميليشيات الحوثية وهو " أبو ياسر " ومطلوب رقم 35 علي لائحة تحالف دعم الشرعية ضمن قائمة الـ40 إرهابيا حوثيا .

وأوضح الفيديو أن يوسف المداني الملقب بـ" أبو جبريل " هو صهر حسين الحوثي مؤسس "جماعة الحوثي " قائد المنطقة العسكرية الخامسة في الساحل الغربي وهمزة وصل بين ميليشيات الحوثي والحرس الثوري الإيراني وهو في المرتبة الثامنة ضمن قائمة الإرهابيين الحوثيين .

وتابع الفيديو أن محمد الغماري رئيس أركان الميليشيات والمشرف علي العمليات العسكرية ومطلوب رقم 16 علي قائمة الإرهابيين الحوثيين.