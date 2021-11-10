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إلهام أبو الفتح
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أحمد السبكي : الجي بلازما يصغر السن 20 عامًا في جلسة واحدة|فيديو

الدكتور أحمد السبكي
الدكتور أحمد السبكي

قال الدكتور أحمد السبكي، استشاري جراحة السكر والسمنة بجامعة عين شمس، إن التكنولوجيا الحديثة في عالم التجميل غيرت مفهوم التجميل عن الفترة السابقة، فالحلول في الماضي لشد الجلد أو لخفض الوزن كانت جراحية فقط، وكانت لها آثار صعبة لا يتقبلها الكثير من الناس.

وتابع  "أحمد السبكي"، خلال حواره مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن التكنولوجيا تطورت في عالم التجميل وأصبح هناك إمكانية لتكبير الصدر ورسم الساق، ورسم عضلات البطن بدون أي جراحات وبصورة آمنة من خلال تقنيتي  الفيزر والجي بلازما.

ولفت استشاري جراحة السكر والسمنة، إلى أن الجي بلازما يشد الجلد بدون جراحة، ويصغر السن 20 عامًا، والنتيجة فورية، وأحيانًا يتم استخدم الخيوط لشد الرقبة للحصول على الشكل المناسب.

 الجي بلازما يحل مشكلة الترهلات في منطقة الرقبة

قال الدكتور أحمد السبكي، استشاري جراحة السكر والسمنة بجامعة عين شمس، إن الجلد الزائد في منطقة الرقبة يؤدي إلى ما يسمى بـ"اللغد"، ومع شد الجلد يأخذ الجلد شكله الطبيعي، وهذا الأمر ممكن بدون أي جراحة من خلال استخدام تقنية الجي بلازما.

وتابع "أحمد السبكي"، أن درجات الترهل في الرقبة أحيانًا تكون كبيرة، والسيدة تريد الظهور بأفضل شكل، وفي هذه الحالة من الممكن اللجوء إلى الحل الجراحي، من خلال جراح صغير غير واضح ،ويكون مكان الجرح خلف الأذن.

ولفت استشاري جراحة السكر والسمنة، إلى أن الجي بلازما تقصر طول الجلد وتزيد سمكه، مشيرًا إلى أن الجلد عندما ينكمش يكون في البداية لونه غامق، وبعد ذلك يرجع إلى طبيعته، وهذا يؤدي إلى الظهور بشكل أصغر بكثير.  


 علاج مشكلة التثدي بدون جراحة أمر ممكن

قال الدكتور أحمد السبكي، استشاري جراحة السكر والسمنة بجامعة عين شمس، إن التثدي لدى الرجال قد يؤدي إلى انعزال بعض الشباب، وقد يعيق بعض الشباب عن التقدم إلى الكليات العسكرية، وهذا يكون أمر محزن للأسرة.

وتابع "أحمد السبكي"، أن تقنية الفيزر حلت مشكلة التثدي بدون أي حلول جراحية، حيث يتم شد الجلد وإعطاء البينج شكل رياضي بدون أي علامة، والنتيجة فورية.

وأشار استشاري جراحة السكر والسمنة، إلى أن هناك إمكانية لرسم أو نحت البطن مع الجناب في جلسة واحدة، وهذا يؤدي إلى الوصول إلى شكل مثالي، والنتيجة فورية.

 الجي بلازما أفضل جهاز في العالم لشد الجلد بدون جراحة

قال الدكتور أحمد السبكي، استشاري جراحة السكر والسمنة بجامعة عين شمس، إن الجي بلازما أفضل جهاز في العالم يقوم بشد الجلد بدون أي جراحة من خلال فتحة لا تزيد عن 2 ملي.

وتابع "أحمد السبكي"، أن تقنية الجي بلازما ترفع وتشد الجلد في جلسة واحدة في منطقة الزراع، وإذا كان هناك ترهل كبير  فيتم استخدام الفيزر لشفط الدهون والجي بلازما لشد الجلد.

وأشار استشاري جراحة السكر والسمنة،  إلى أنه أحيانًا يتم اللجوء إلى الحلول الجراحية لعلاج ترهل الزراع، في الحالات التي تعاني من الترهلات الكبيرة جدًا،  بدون أي آثار، للوصول إلى النتيجة المثالية.

أحمد السبكي استشاري جراحة السكر والسمنة الجي بلازما التجميل شد الجلد خفض الوزن

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