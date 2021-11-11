عينات جديدة من الفضاء.. الصين تنشر اكتشاف جديد من القمر

نشرت الصين معلومات الدفعة الثالثة من عينات القمر التي أعادتها مهمة "تشانغ آه-5 " الصينية.

ووفقا ما نشرت وكالة "شينخوا" الصينية، ويمكن للمستخدمين من الجمهور تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لاستكشاف الصين للقمر والفضاء العميق (www.clep.org.cn) للتحقق من المعلومات ذات الصلة بالعينات الـ 15 الجديدة وتقديم طلبات البحوث.



وعاد المسبار "تشانغ آه-5 " إلى الأرض في 17 ديسمبر 2020 جالبا ما مجموعه 1731 غراما كعينات من القمر، خاصة الصخور والتربة من سطحه.



وحسب الوكالة، سلمت الصين الدفعة الأولى من العينات التي تزن حوالى 17 غراما إلى 13 مؤسسة في يوليو.

وفي وقت لاحق بأكتوبر تم توزيع الدفعة الثانية التي تزن حوالى 17.9 غرام على علماء من 17 مؤسسة بحثية.