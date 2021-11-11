لن تدخل غارمة السجن.. برلماني: الدولة نظمت مبادرات لحماية المرأة المصرية

أشاد النائب أحمد دياب، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بالدورة السادسة والعشرين من صالون القاهرة الثقافي الدولي، والتي انطلقت تحت عنوان «المرأة العربية والتنمية المستدامة.. فرص وتحديات»، بدار الأوبرا المصرية، مؤكدا أن المؤتمر تناول دور المرأة العربية، خاصة المصرية، في التنمية، وما قدمته الدولة لها في هذا الملف.

وأوضح دياب، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الدولة قدمت العديد من المبادرات لحماية ودعم المرأة المصرية، أبرزها مبادرة "سجون بلا غارمين أو غارمات" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي ساعدت في لم شمل الكثير من الأسر بعد الإفراج عن السيدات ممن دخلن السجن بسبب ديونهن، وذلك بعد تكفل الدولة بسداد هذه الديون والقروض.

كما أشاد النائب، بإنشاء اللجنة الوطنية للغارمين برئاسة وزارة التضامن الاجتماعي ومشاركة وزارات أخرى ومؤسسات دينية ومجتمع مدني، ما أكد رؤية مشتركة من الدولة في عهد الرئيس السيسي، أهمها عدم دخول الغارمة إلى السجن.

ونوه أحمد دياب، إلى أنه شارك في الندوة، في حضور المستشارة الاقتصادية السعودية نوف الغامدي، وسالي عاطف، رئيس مؤسسة الحلم الأفريقي، وأسماء إكريميش، المنتجة المغربية، والدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومي للمرأة، والبرلمانية الكاتبة ضحى عاصي، وروعة الحفني، أخصائي نفسي، وكذلك لبنى الشطاب، أستاذ العلوم السياسية من الجزائر، ومليكة الشيكر، رئيس منتدى المرأة العربية، والإعلامية آمال رضا.