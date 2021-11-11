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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تصفيات كأس العالم .. تشكيل المنتخب السعودي لمواجهة أستراليا

منتخب السعودية
منتخب السعودية

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لـ المنتخب السعودي، التشكيل الأساسي لمواجهة أستراليا، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

 

وجاء تشكيل المنتخب السعودي لمواجهة أستراليا كالتالي:

محمد الربيعي - ناصر الدوسري - البليهي - عبد الإله العمري - سلطان الغنام - عبد الإله المالكي -  - محمد كنو - سلمان الفرج - سالم الدوسري - فهد المولد - البريكان.

 

ويسعى المنتخب السعودي بقيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينارد لتحقيق الفوز على أستراليا في مباراة اليوم، للحفاظ على صدارة المجموعة الثانية، وقطاع خطوة جديدة نحو التأهل إلى كأس العالم للمرة الثانية على التوالي.

 

وخاض المنتخب السعودي 4 مباريات، حتى الآن، في المرحلة الحالية، من تصفيات كأس العالم 2022، فاز بهم جميعا.

 

على الجانب الآخر، يتسلح منتخب أستراليا بعاملي الأرض والجماهير لتحقيق نتيجة إيجابية أمام السعودية، للحفاظ على حظوظه في الصعود لكأس العالم.

 

ترتيب السعودية وأستراليا:
 

يتصدرمنتخب السعودية المجموعة الثانية في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 برصيد 12 نقطة، ويحل منتخب أستراليا ثانيا بـ 9 نقاط، وعمان ثالثا بـ 6 نقاط، واليابان رابعا بنفس الرصيد، واليابان خامسا بـ 3 نقاط، بينما يتذيل منتخب فيتنام جدول الترتيب بدون نقاط.

 

 

المنتخب السعودي استراليا كأس العالم تشكيل المنتخب السعودي كأس العالم 2022

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