جامعة طنطا تدشن قافلة طبية لأهالي مركز إيتاي البارود

تنظم جامعة طنطا ، اليوم الخميس، قافلة طبية لتقديم الرعاية الصحية والفحص فى مختلف التخصصات الطبية وتوفير العلاج بالمجان، لأبناء وأهالي مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية لتوفير حياة كريمة.

وقال رئيس الجامعة ، إن هذه القوافل تاتي في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، بهدف توفير المزيد من الرعاية والاهتمام بالفئات الأكثر احتياجًا بالتعاون مع لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء.

وأوضح الدكتور حمدى شعبان القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن هذه القوافل تأتي استكمالاً لدور الجامعة الرائد فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع كافة الجهات التنفيذية بالمحافظات.

وأضاف نائب رئيس الجامعة، أن القافلة تضم نخبة متميزة من أطباء جامعة طنطا في كافة التخصصات الطبية تحت إشراف الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب، والدكتور محمد الشبينى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع، وسوف تباشر القافلة عملها بمدرسة عزت النمر الثانوية بمركز إيتاى البارود، من خلال توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان للمرضى، وإحالة الحالات الحرجة إلى المستشفيات الجامعية لتلقي العلاج اللازم بالمجان.