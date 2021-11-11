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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تكنولوجيا معلومات الطيران تحصل على استحقاق الجودة المدمج

المهندس هشام السعيد
المهندس هشام السعيد رئيس شركة تكنولوجيا معلومات الطيران

حصلت شركة تكنولوجيا معلومات الطيران (افيت) علي شهادة نموذج إستحقاق الجودة المدمج Capability Maturity Model Intergration CMMI  وذلك من معهد هندسة البرمجيات الأمريكي SEI  .

وأشاد المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، بحصول افيت علي تلك الشهادة و التي تعد تتويجاً لجهود العاملين بها حيث تم تجديد اعتماد الأيزو٩٠٠١/٢٠١٥ لمدة ثلاث سنوات إضافية تنتهي عام 2024، وهو الاعتماد الخاص بالمطابقة لإجراءات العمل وجودة التشغيل وفق المعايير الدولية،و التي تضم مراجعة الاجراءات الخاصة بخدمات المتابعة والعمليات والتدريب والخدمات و ادارة المشروعات و الخدمات الذكية التي تضم الكروت الذكية و المبيعات المباشرة و هندسة البرمجيات.

وصرح المهندس هشام السعيد رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا معلومات الطيران أن تلك الشهادة تتويجاً لنجاحات متعددة تحققت هذا العام وتضمنت الصيانة المتكاملة لأنظمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالمطارات والتي تشمل تشغيل وصيانة الأنظمة التي تعتمد عليها المطارات في نقل البيانات والمعلومات الخاصة بالركاب والمراقبة الامنية و كل ما يتعلق بتلك الأنظمة التي تستخدمها شركات الطيران والتي تتضمن كلا من أنظمة المطارات ، وانظمة التيارالخفيف ، وانظمة الوسائط المتعددة، وانظمة إطفاء الحريق وانظمة الشبكات والبنية التحتية.

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