الجيش السوداني: نبشر شعبنا أن الأوضاع تحت السيطرة ونملك زمام المبادرة

أعلنت القوات المسلحة السودانية تصديها في محاولة مسائية جديدة للتسلل بالمحور الجنوبي، حيث تمكنت من حرق عربة مقاتلة من نوع "صرصر" وتدمير عدد إثنين بوكس دبل كاب وتحييد العشرات من ميليشيا الدعم السريع في المحورين الجنوبي والشمالي .



وقال القوات المسلحة السودانية في بيان لها : متابعينا الشرفاء، نشرت الميليشيا يوم أمس الأربعاء مقطع فيديو لطائرة مسيرة - يزعمون فيه أنهم أسقطوا طائرة مسيرة تتبع للجيش السوداني والحقيقة أن المسيرة تتبع للمليشيا حيث قاموا بتصويرها عقب سقوطها ليضللوا منسوبيهم كذبا أنها تتبع القوات المسلحة لرفع روحهم المعنوية ونؤكد أن ذلك غير صحيح ولايمت للواقع بصلة .



وأضاف البيان السوداني قائلا : نبشر شعب السودان أن الأوضاع تحت السيطرة، وقواتنا تملك زمام المبادرة و تعمل جنبًا إلى جنب في خندق واحد .



وختمت القوات المسلحة السودانية بيانها بالقول : الرحمة والمغفرة لشهدائنا، والشفاء لجرحانا البواسل، والعودة الحميدة لمفقودينا سالمين غانمين.