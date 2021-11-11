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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إليسا تستعد لإحياء حفلات موسم الرياض

اليسا
اليسا

عبّرت الفنانة إليسا عن حماسها الشديد لإحياء حفلات موسم الرياض حيث تحيي حفل غنائي غدا الجمعة.

 

كتبت إليسا، من خلال حسابها الرسمي على “تويتر”: “عم بستعد للسفر على الرياض لحفلات #موسم_الرياض وما فيكن تتصورو فرحتي من كتر ما أصداء الحفلة رائعة قبل ما تبدا حتى، ساعات وبلتقي بكل الجمهور السعودي ومن كل أنحاء العالم بهالموسم الاستثنائي وبهـ الحفلات الرائعة”. 

 

يذكر أن نشرت الفنانة اللبنانية إليسا صورة جديدة من حفلها الغنائي الذي أحيته على مسرح أولمبيا في العاصمة الفرنسية بـ باريس وذلك عبر حسابها علي إنستجرام".


وظهرت النجمة اللبنانية إليسا خلال إطلالتها بملامح شبابية، حيث ارتدت بلوزة بيضاء اللون وبنطال أسود، واعتمدت مكياجًا هادئًا، وقصة شعر منسدل على كتفيها بشكل عفوي.

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إليسا تنشر صورة جديدة من إطلالتها بمسرح كولمبيا في باريس.. شاهد


وأحيت المطربة اليسا مؤخرا حفلا على مسرح الأولمبيا فى العاصمة الفرنسية باريس، وسط حضور جماهيري كبير.


وحرصت إليسا على رفع علم لبنان مع طفلة صعدت معها على المسرح، وقدمت عدد من اشهر اغاني فيروز منها احكيلى عن بلدي احكيلي"، وسط تفاعل كبير من الحاضرين.


أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات - عبر حسابها الرسمي على تطبيق “إنستجرام” - عن أسعار تذاكر حفل الفنانة إليسا والشاب خالد، المرتقب يوم الجمعة 12 نوفمبر الجاري، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.


ويستعد كل من الفنانة إليسا، والشاب خالد، لإحياء حفل غنائي يوم الجمعة 12 نوفمبر، على مسرح محمد عبده أرينا، ضمن فعاليات موسم الرياض، ومن المتوقع حضور عدد جماهيري كبير جداً.


والحفل برعاية الهيئة العامة للترفيه وتنظيم شركة روتانا، وانطلق خلال الأيام الماضية موسم الرياض، والذي يعد تظاهرة فنية تجمع العديد من أنواع الفنون على الأراضي السعودية.

 

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