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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عبير صبري تستعرض جمالها بإطلالة داخل الأسانسير.. صور

عبير صبري
عبير صبري

شاركت الفنانة عبير صبري متابعيها صورة جديدة عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"

وظهرت عبير صبري، وهي تستعرض جمالها داخل الأسانسير، حيث ترتدي، فستان قصير بالوان مبهجة، وتركت شعرها الأسود منسدلا علي كتفيها بطريقة مميزة وعلقت "قلديني واسعديني"

وتنتظر الفنانة عبير صبرى طرح فيلم "ليلة العيد" خلال الفترة المقبلة بعدما انتهت من تصويره قبل عدة أشهر، وتجسد في أحداث الفيلم دور سيدة منتقبة من حارة شعبية ومتزوجة وتتعرض للقهر من زوجها بالعنف، حيث تعتمد قصتها في أحداث الفيلم على مناقشة قضية العنف الزوجى.

فيلم "ليلة العيد" تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة عدد كبير من الفنانين منهم يسرا، وسميحة أيوب، وريهام عبد الغفور، وسيد رجب، ويسرا اللوزى، وعبير صبرى، وهنادى مهنى، ومحمد لطفى، ونهى صالح، ومايان السيد، وعارفة عبد الرسول.

وشاركت عبير صبرى في رمضان الماضى في مسلسل "موسى" بطولة كل من محمد رمضان، وسمية الخشاب، وعبير صبرى، ورياض الخولى، وسيد رجب، وصبرى فواز، ومنذر رياحنة، وهبة مجدى، وفريدة سيف النصر، وعارفة عبد الرسول، وأمير صلاح الدين، وضياء عبد الخالق، وحمدى الوزير، ومحمد ريحانة، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.

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https://www.instagram.com/reel/CWI0a3VPXxf/?utm_medium=copy_link

 

الفنانة عبير صبري تستعرض جمالها وانوثتها داخل اسانسير صورة جديدة الوان مبهجة

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