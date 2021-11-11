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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية.. رجال أعمال يبحثون الفرص الاستثمارية في منطقة عسير

منطقة عسير
منطقة عسير

اطلع وفد من رجال الأعمال بمحافظة جدة، بالسعودية، على الفرص الاستثمارية بمنطقة عسير وذلك ضمن البرامج التنفيذية لاستراتيجية تطوير عسير التي أطلقها سمو ولي العهد أواخر شهر سبتمبر المنصرم تحت شعار " #قمم_وشيم".


وبحسب وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس”، فقد عقد الوفد الزائر، عدة اجتماعات مع رجال الأعمال بمنطقة عسير ومنسوبي الغرفة التجارية الصناعية بأبها ، للتعرف على الفرص الاستثمارية في المنطقة.

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وأوضح ممثل غرفة أبها باتحاد الغرف السعودية مهدي آل هضبان أن منطقة عسير تمتلك ممكنات اقتصادية متعددة تتمثل في الموارد الطبيعية، والتجهيزات والتسهيلات في مجالات الاستثمار السياحي.


وأفاد أن غرفة أبها تهدف لتشجيع المشاريع الاستثمارية وتقديم أفكار جديدة والمساعدة في حل أي معوقات أو تحديات قد تواجه أصحاب المشروعات الاقتصادية، وعبر إصدار تقارير دورية عن واقع وآفاق تنافسية البيئة الاستثمارية في المنطقة، والتعريف بمزايا ومقومات الاستثمار وتسويق القطاعات المتاحة للاستثمار، والعمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لحصر الفرص النوعية التي تتناسب مع المنطقة والعمل على التواصل مع الشركات المستهدفة محلياً ودولياً.

رجال الأعمال السعودية اقتصاد السعودية الجهات الحكومية الاستثمار الانتاج الصناعي

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