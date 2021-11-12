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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تبدأ من 78 ألف ريال..سعر BYD سونج برو موديل 2021 بالسوق السعودي

BYD سونج برو موديل
BYD سونج برو موديل 2021 بالسوق السعودي

تنتمي السيارة BYD سونج برو موديل 2021 إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات من عائلة الـ SUV، والتي تقدم داخل السوق السعودي عبر فئتين من التجهيزات وهم Comfort و Supreme.

اداء محرك السيارة BYD سونج برو موديل 2021

 

دعمت السيارة BYD سونج برو موديل 2021 بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 113 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 145 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي الاداء يعمل عبر منظومة الدفع الامامي للعجلات، مع استهلاك للوقود يقدر بـ 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر.

تصميم السيارة BYD سونج برو موديل 2021

 

تظهر النسخة BYD سونج برو موديل 2021 بمقدمة تحتوي على شبكة متعددة المقاطع الهوائية بطريقة عرضية، مع مصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LEDLIGHT، بالاضافة إلى مصابيح الضباب، إلى جانب جنوط رياضية، ومرايات جانبية كهربائية، ومنظومة عادم من الكروم.

بينما ترتكز السيارة BYD سونج برو موديل 2021 على قاعدة عجلات بطول 2.712 متر، مع نسبة طول تقدر بـ 4.650 متر، وبعرض يقدر بـ 1.860 متر، و 1.700 متر للارتفاع، إلى جانب عدة تجهيزات داخلية مثل شاشة عرض الوسائط المتعددة، وعجلة قيادة مالتي فانكشن، ونظام صوتي وترفيهي وبلوتوث، ومكيف هواء، وزجاج كهربائي أمامي وخلفي.

أسعار السيارة BYD سونج برو موديل 2021 في السوق السعودي 

 

الفئة الأولى BYD Song Pro 2021 1.5L Comfort بسعر 78.200 ريال سعودي.

الفئة الثانية BYD Song Pro 2021 1.5L Supreme بسعر 89.700 ريال سعودي.

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