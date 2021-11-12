عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تامر حسني يشكر السفير الفرنسي في السعودية بعد حضور حفله بموسم الرياض

تامر حسني في الرياض
تامر حسني في الرياض

حرص الفنان تامر حسني على توجيه الشكر للسفير الفرنسي في المملكة العربية السعودية بعد حضوره حفله مساء الخميس ضمن فعاليات موسم الرياض وإشادته بمستوى الحدث عبر تويتر. 

نشر السفير الفرنسي لودوفيك بوي مجموعة من الصور لحفل تامر حسني على تويتر وعلق عليها قائلا:" سعيد باكتشاف بوليفارد #موسم_الرياض، خلال أمسية جديدة لا تنسى في عاصمة #الترفيه ، مع المغني الأسطوري المصري تامر حسني! شكرًا للهيئة العامة للترفيه ولتركي آل الشيخ على هذا البرنامج الاستثنائي!".

فيما حرص تامر حسني على إعادة نشر تغريدة السفير الفرنسي وعلق عليها قائلا:" الف الف شكر معالي السفير الفرنسي بالمملكه السعودية.. كلامك غالي اوي عندي و شرف كبير ليا و تحياتي الغاليه ليك و لحرمكم المصون".

تغريدة تامر حسني والسفير الفرنسي

تامر حسني يشكر السعودية 

ونشر الفنان تامر حسني مجموعة من الصور التي التقطت في حفله مساء الخميس، على مسرح أبو بكر سالم ضمن فعاليات موسم الرياض على حسابه بتطبيق انستجرام. 

وعلق تامر حسني على الصور قائلا:" ألف شكر لكل الشعب السعودي الراقي و تشرفت بحضور معالي المستشار ترك آل شيخ و لإختياره لحفلتي لتكون أول حفل يحضره هو وسط الجماهير الغاليه بموسم الرياض وجودك شرفني معالي المستشار، تشرفت بكل هذا الحضور الرائع شكراً الشعب السعودي العظيم شكراً جمهور الرياض الغالي المحترم".

موسم الرياض

روج المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، لفعاليات البوليفارد بموسم الرياض، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”.

وقال تركي آل الشيخ في فيديو له: “اتمني تكونوا مبسوطين في أول عشر أيام من افتتاح البوليفارد، حابب افكركوا بزيارة السفاري ومجمع الألعاب والمطاعم، في أكثر من ٥٠ لعبة مختلفة و ٢٨ مطعم هيعجبكوا”.

وأكمل  تركي آل الشيخ: “ادعوكم كلكم لمشاهدة مسرحية عبد الحليم حافظ، فريق بريطاني هو الذي اشرف عليها، وانصحكم بمشاهدتها وتشوفو المعرض، وخلال الأيام القادمة في عرض أم كلثوم، وخلال هذا الاسبوع مسرحية اللمبي في الجاهلية، وفي حفلة إليسا والشاب خالد وتامر حسني”.

تامر حسني موسم الرياض السفير الفرنسي ترك آل الشيخ فعاليات موسم الرياض

ترشيحاتنا

محكمة أمريكية تجمد تسليم وثائق ترامب للجنة التحقيق في اقتحام الكابيتول

حسام غالي في مباراة كرة سلة بصحبة الجارحي

أمريكا تدعو الحوثيين للإفراج عن موظفين يمنيين في سفارتها بصنعاء

هشام يكن : صلاح يحتاج لمن يمرر له الكرة بشكل سريع

بعد بلاغ القنبلة .. طائرة مصر للطيران تقلع من الدمام في طريق العودة للقاهرة

سورة قصيرة تزيد الرزق وتزيل الهم .. احرص على ترديدها يوميا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل | عودة طائرة مصر للطيران من الأجواء السعودية بعد إقلاعها

عواصف شمسية تصهر لحوم البشر.. علماء يحذرون من دمار الأرض واقتراب نهاية العالم

بعد بلاغ القنبلة .. طائرة مصر للطيران تقلع من الدمام في طريق العودة للقاهرة

أشرف بن شرقي يقرر الرحيل عن الزمالك.. تعرف على وجهته المقبلة

أبرزها تقديم الدعم المالي| 24 إجراء في قانون مواجهة الأوبئة الجديد

وزير التعليم يحسم الجدل حول تعطيل الدراسة في المدارس

هل سيكون هناك تأثير على الخدمات بعد بيع شركة فودافون.. مفاجأة للعملاء

بيبي بوشهري.. القصة الكاملة للقبض على البلوجر الكويتية بسبب فيديو فاضح.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر حسني يتألق في حفل أسطوري بموسم الرياض.. فيديو وصور

هاني شاكر يتألق في حفله بمهرجان الموسيقى العربية

طمعا في هاتف محمول.. قاتل صديقه بالجيزة: «دبحته وهو واقف زي الجمل عشان بحبه»

شيكابالا لم يتبرع.. أرملة علاء علي تنفي تقاضى أموالا من الزمالك أو اللاعب

فيديو

علاقات منة عرفة قبل الزواج وحبس شقيقيها في قضية قتل .. معلومات لا تعرفها عن الفنانة "فيديو"

أين أشيائي.. أزمة انفصال مصطفى فهمي وفاتن موسى تصل إلي قسم الشرطة

"بينا عاليابان".. طوكيو تمنح كل مراهق وطفل 900 دولار ينفقها كيف يشاء

علاقة القاتل بشقيق الضحية.. أرملة قتيل الإسماعيلية تكشف سرا في الجريمة "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

محمد مبروك يكتب : سجادة وفيلم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

طرف خفى "6"

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي "11"

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ