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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تامر حسني يتألق في حفل أسطوري بموسم الرياض.. فيديو وصور

تامر حسني
تامر حسني

تألق الفنان تامر حسني في حفله بموسم الرياض الذي أقيم مساء الخميس، وحضره الآلاف من الجمهور السعودي. 

حفل تامر حسني

وحرص جمهور حفل تامر حسني على نشر صور وفيديوهات من حفله الأسطوري بموسم الرياض، على مسرح أبو بكر سالم ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ظهر تامر حسني في حفله بإطلالة كلاسيكية، وصاحب تقديمه لأغانيه الشهيرة عروض الفاير والفرقة الموسيقية. 

وغنى تامر حسني العديد من أعماله المعروفة منها قولني كلام، وكل مرة، حلو المكان، كفاياك أعذار وغيرها. 

موسم الرياض

روج المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، لفعاليات البوليفارد بموسم الرياض، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”.

وقال تركي آل الشيخ في فيديو له: “اتمني تكونوا مبسوطين في أول عشر أيام من افتتاح البوليفارد، حابب افكركوا بزيارة السفاري ومجمع الألعاب والمطاعم، في أكثر من ٥٠ لعبة مختلفة و ٢٨ مطعم هيعجبكوا”.

وأكمل  تركي آل الشيخ: “ادعوكم كلكم لمشاهدة مسرحية عبد الحليم حافظ، فريق بريطاني هو الذي اشرف عليها، وانصحكم بمشاهدتها وتشوفو المعرض، وخلال الأيام القادمة في عرض أم كلثوم، وخلال هذا الاسبوع مسرحية اللمبي في الجاهلية، وفي حفلة إليسا والشاب خالد وتامر حسني”.

وأنهي تركي آل الشيخ حديثه قائلًا: “البوليفارد كل يوم بيتفتح فيه شئ جديد، وان شاء الله تكونو مبسوطين في موسم الرياض، ولو في أي ملاحظة ياريت تبعتوها، وأشكر خادم الحرمين”.

 

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