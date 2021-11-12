عانى من سوء توفيق أمام الأهلي..نجم الزمالك يطالب بـ التجديد لـ كارتيرون ونسيان مباراة القمة

أشاد محمد صبري نجم الزمالك السابق بـ الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق مؤكدا أنه يشبه يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي.

وأضاف في تصريحات لـ قناة “ الزمالك ” أن كارتيرون مدرب مميز ورائع فنيا وبدنيا ويجيد قراءه المباريات مشددا أنه يجب التجديد له لـ ثلاث أو أربعة سنوات.

وتابع محمد صبري: "كارتيرون اتخض وما كانش شايف أمام الأهلي مثله مثل باقي بعض اللاعبين في لقاء القمة، ولم يكونوا في مستواهم المعهود".

واضاف محمد صبري أن كارتيرون مدرب جيد ولكنه عاني من سوء توفيق بمباراة الاهلي مثل اللاعبين مشددا ان تلم المباراة لـ النسيان

كارتيرون يصل القاهرة ويقود تدريبات الفريق بعد الراحة

وصل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى القاهرة مساء اليوم قادمًا من الإمارات بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها في الفترة الماضية.

ومن المقرر أن يقود المدير الفني تدريبات الفريق غدًا الجمعة المقرر لها في الخامسة مساءً، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، عقب انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين لمدة 6 أيام عقب مباراة القمة الأخيرة أمام الأهلي في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري.

ومن المنتظر أن يتجمع اللاعبون في مقر النادي في الرابعة عصرًا، على أن يؤدي الفريق تدريبات بدنية وإطالات في الرابعة والنصف قبل خوص التدريبات الجماعية.

ويستعد الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 نوفمبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام باستاد الإسماعيلية.