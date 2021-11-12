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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

داعية: الأمل حالة من اليقين بالله وقدرته على تحقيق المستحيل

الداعية الإسلامي
الداعية الإسلامي تامر مطر

قال الداعية الإسلامي تامر مطر، إن الأمل كلمة لها الكثير من المعاني، ولكن يمكن أن يتلخص في كلمة واحد هي "الحياة"، متابعا: لا يمكن لأحد أن يعيش دون أمل.

 

وأضاف "تامر مطر" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي "أحمد حمدي"، أن الأمل حالة وجدانية يعيش الإنسان بداخلها، ومرتبط بشكل وثيق بالتفاؤل والمستقبل والراحة.


وأوضح أن القرآن الكريم قدم أمثلة رائعة في الأمل والتفاؤل، مستشهدا بقول الله تعالى " قَالُوا بَشَّرْنَاك بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنْ الْقَانِطِينَ"، متابعا: “سيدنا إبراهيم عليه السلام بشر بـ غلام بالرغم من استحالة الأمر، وذلك دليل على أهمية الأمل والتفاؤل”.

 

ونوه بأن الأمل حالة من اليقين في الله وقدرته في تحقيق المستحيل والأماني، مشددا على أهمية الثقة في الله والسعي لتحقيق المستحيل بالرغم من صعوبته.

 

الامل الداعية الإسلامي تامر مطر التفاؤل صباح البلد اخبار التوك شو

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