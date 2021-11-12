أوقاف أسوان تفتتح 54 مسجدا جديدا .. صور

واصلت وزارة الأوقاف متمثلة فى مديرية الأوقاف بأسوان سلسلة الإفتتاحات للمساجد بمختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة.

وفى هذا الإطار أناب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان السكرتير العام اللواء حازم عزت اليوم الجمعة بإفتتاح مسجد الفلاليح بقرية الجعافرة التابعة لمركز دراو بتكلفة 1.5 جنيه بالجهود الذاتية وبمساحة 525 م2 ، وذلك بحضور الدكتور رمضان عبد السميع وكيل وزارة الأوقاف والذى ألقى خطبة الجمعة بعنوان " أحوال الفرج والشدة " .

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ومن جانبه أوضح الدكتور رمضان عبد السميع بأنه تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف واللواء أشرف عطية محافظ أسوان جار إفتتاح العديد من المساجد الجديدة والتي وصل عددها حتى الآن إلى 54 مسجداً على مستوى مدن ومراكز المحافظة ، لافتاً إلى أنه يتم التشديد على الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والإشتراطات الوقائية داخل كافة المساجد ، وخاصة بعد فتح دورات المياه العمومية ، مع الإستمرار في تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم بصفة دورية من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والحد من إنتشار فيروس كورونا .

وقرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تكريم طاقم الباخرة السياحية والذين ساهموا فى تعويم الباخرة العالقة بأحد الجزر والترسيبات الطينية حيث جاء ذلك عقب نجاح جهود الأجهزة المختصة بمحافظة أسوان والهيئة العامة للنقل النهرى في تعويم الباخرة السياحية " ملكة النيل " أمس بعد شحوطها أمام مرسى معبد كوم أمبو ، وإستكمال السائحين لبرنامجهم السياحى.

كما وجه اللواء أشرف عطية إلى أهمية تنظيم دورات تدريبية مجانية مكثفة ومتكررة لقائدى وبحارة البواخر السياحية والدهبيات لتقديم أوجه الدعم الفنى لهم وأسلوب التعامل في مثل هذه الأزمات بالتنسيق مع وزارة السياحة والأثار والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ، مشيراً إلى أنه تم التواصل مع وزارة الموارد المائية والرى لدراسة مدى إمكانية رفع منسوب مياه النيل خلال فترة السدة الشتوية ، وخاصة أنها تتزامن مع ذروة الموسم السياحى .

وكشف أشرف عطية بأنه سيتم فتح التواصل مع كافة الجهات المعنية لتوفير قاطرة سحب يكون رسوها فى منطقة كوم أمبو للتدخل السريع لسحب أي بواخر سياحية وعائمات تتعرض للشحوط داخل نطاق المحافظة ، وهو الذى يتوازى بالتنسيق مع وزارة السياحة والأثار للوقوف على مدى مد فترة فتح معبد كوم أمبو أمام زيارة الأفواج السياحية للحد من التزاحم ، لافتاً إلى أنه تم تشكيل خلية أزمة دائمة من الجهات المختصة لسرعة التعامل مع هذه المواقف الطارئة طوال الموسم السياحى .

إفتتاح مسجد بقرية الجعافرة بأسوان