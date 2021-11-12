فيديو جراف.. رعب في حمام مدرسة ابتدائية بقنا .. ما القصة

“رعب في حمام المدرسة” بمحافظة قنا ، المدرس خوف التلاميذ من دخول الحمام ، وقال لهم: في ست بتديح اللي يخوش الحمام بالسكين.



قال الدكتور صبرى خالد ، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، جار التحقق من الفيديو المنسوب لمدرس ب مدرسة نجع قنبر الابتدائية المشتركة بقرية الحسينات ب مركز أبوتشت للتأكد من الواقعة وإحالة المدرس للتحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت ذلك.

جاء ذلك رداً على فيديو متداول على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى ، يتضرر فيه تلاميذ من ترويع مدرس لهم لمنعهم من دخول دورات المياه بمدرسة نجع قنبر الإبتدائية المشتركة.

و أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، بأن هذه الأفعال لا يمكن الصمت عنها أو تغافلها ، لما فيها من ضرر على الطلاب، لكن الحديث عن العقاب سوف يكون بعد التحقق من صدق الواقعة و التأكد من صحتها

و أفاد تلاميذ المدرسة الابتدائية فى الفيديو المتداول على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ، بأن المدرس قال لهم " فى ست بتدبح العيال فى الحمام" وهو ما تسبب لهم فى حالة من الذعر و الهلع منعتهم من دخول دورات المياه خوفاً من الكلام المزعوم.

ولمتابعة المزيد حول ذعر التلاميذ من دخول الحمام .. تابع الفيديو جراف التالي: