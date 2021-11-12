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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديو جراف.. رعب في حمام مدرسة ابتدائية بقنا .. ما القصة

رعب في حمام مدرسة
رعب في حمام مدرسة

“رعب في حمام المدرسة” بمحافظة قنا ، المدرس خوف التلاميذ من دخول الحمام ، وقال لهم: في ست بتديح اللي يخوش الحمام بالسكين.


قال الدكتور صبرى خالد ، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، جار التحقق من الفيديو المنسوب لمدرس ب مدرسة نجع قنبر الابتدائية المشتركة بقرية الحسينات ب مركز أبوتشت للتأكد من الواقعة وإحالة المدرس للتحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت ذلك.

جاء ذلك رداً على فيديو متداول على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى ، يتضرر فيه تلاميذ من ترويع مدرس لهم لمنعهم من دخول دورات المياه بمدرسة نجع قنبر الإبتدائية المشتركة.
و أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، بأن هذه الأفعال لا يمكن الصمت عنها أو تغافلها ، لما فيها من ضرر على الطلاب، لكن الحديث عن العقاب سوف يكون بعد التحقق من صدق الواقعة و التأكد من صحتها

و أفاد تلاميذ المدرسة الابتدائية فى الفيديو المتداول على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ، بأن المدرس قال لهم " فى ست بتدبح العيال فى الحمام" وهو ما تسبب لهم فى حالة من الذعر و الهلع منعتهم من دخول دورات المياه خوفاً من الكلام المزعوم.
ولمتابعة المزيد حول ذعر التلاميذ من دخول الحمام .. تابع الفيديو جراف التالي:

 

التلاميذ دخول الحمام الدكتور صبري خالد مدرسة نجع قنبر الابتدائية المشتركة مركز أبوتشت المدرس

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