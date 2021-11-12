برلمانية: احتلال مصر المرتبة 30 دوليا في النشر العلمي نتاج جهود الدولة للنهوض بالقطاع

قالت النائبة صبورة السيد عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن احتلال مصر المركز 30 دوليا في مؤشر Scimago الإسباني للنشر العلمي الدولي في عام 2020، يؤكد جهود الدولة الدؤوبة بقيادة الرئيس السيسي فى مجال البحث العلمي والابتكار الدولية.



تابعت السيد في تصريحات لـ"صدى البلد" أن تقدم مصر للمرتبة 30 دوليا في مجال النشر العلمي، أمر يدعو للفخر، موضحة أن جائحة كورونا بينت وأبرزت حاجة المجتمعات إلى النهوض بالبحوث العلمية الأساسية والتطبيقية في كافة المجالات سواء الصحة او الصناعة او الزراعة وكامل القطاعات الأخرى.

نوهت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي أن مصر تحتل المركز الأول علي المستوي الأفريقي في مجال البحث العلمي، الأمر الذي لا يدعو مجالا للشك بالدعم الذي وجهته وخصصته الدولة لهذا الملف لما يتمتع به من اهمية.

وأشارت النائبة صبورة السيد، إلى أنه تم العمل على توفير ودعم الموارد والإمكانيات المالية والمادية والمعلوماتية والبشرية، الضرورية للنهوض بمراكز البحث العلمي، إضافة إلى توعية المواطنين بأهميته والاقبال عليه.