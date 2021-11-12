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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

اتصالات النواب : MyNTRA من التطبيقات الرائدة عالميا.. وعلينا توعية المواطنين بأهميته

مرثا محروس، عضو
مرثا محروس، عضو مجلس النواب

صرحت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لحزب حماة الوطن، ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علي إطلاق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتطبيق  MyNTRA.

وأشارت “ محروس” خلال بيان صادر لها اليوم أن هذا التطبيق  يعد الأول من نوعه للتحكم بخدمات الاتصالات ، معقبة:"هذا التطبيق يعد من التطبيقات الرائدة عالميا وعلينا رسم خريطة الدعاية له وتوعية المواطنين بأهميته فهو يتيح عده خدمات أهمها  أنه سوف يسهل علي المواطنين حصولهم علي خدمات الاتصالات الأساسية من خلال هاتفهم المحمول كتصعيد الشكاوي ومتابعتها  والتواصل لحلها.

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وأوضحت أنه يمكن لمستخدم التطبيق أن يقوم بتحويل الشبكة التي هو عليها مع الاحتفاظ بنفس رقمه كما يعمل علي قياس سرعة الانترنت سواء كان من الواي فاي WiFi أو من انترنت شبكة المحمول بالإضافة إلي قياس مستوي جودة الخدمة بالمنطقة التي يحددها وهذا يتم بواسطة خريطة تفاعلية، مشيرة إلى أن أهم الخدمات التي يقدمها التطبيق هو التأمين  والحد من عمليات احتيال وسرقة الخطوط وهذا يتم من خلال معرفة مشتركين التطبيق بعدد الخطوط المسجلة باسمه عن طريق رقمه القومي واخيرا الخدمات الأساسية كالعروض وأنظمة اشتراك الباقات والاستهلاك،كل هذا يتم دون الحاجة إلي التواصل مع مراكز الاتصالات والتوجه إلي الفروع.

 وطالبت وكيل اتصالات النواب بدعم  أجهزة الدولة وتقدير جهودها في تلبية الخدمات الرقمية الأساسية للمواطنين، وتنفيذ الدعاية التي يستحقها والاعلان عنه بشكل يليق به، مما يعزز التواصل ويظهر خطة الدولة وسياستها الاستراتيجية في دعم عميلة التحول الرقمي وبناء مصر الرقمية.

مرثا محروس مجلس النواب حماه الوطن لجنة الاتصالات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تنسيقية شباب الاحزاب

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