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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اتصالات النواب تناقش انعدام خدمة التليفونات الأرضية لأكثر من حي بمدينة الخانكة

مجلس النواب
مجلس النواب

 تستعد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات غدًا لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة المقدمة من النائب محمد الطوخي، بشأن انعدام خدمة التليفونات الأرضية لأكثر من حي بمدينة الخانكة.

وطلب الإحاطة المقدم من النائب إبراهيم عويس، بشأن انعدام الخدمات بسنترال أجهور الصغرى التابع لمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

ووافق مجلس النواب نهائيا  أمسعلى تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي على تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.

مركبات عملية وخفيفة

كما أن مشروع القانون الأول جاء لإيجاد سند تشريعي لترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تأثير محدود على الحركة المرورية وشبكة الطرق لاسيما مع زيادة مستخدميها وخصوصاً من فئة الشباب ، وذلك لتحقيق التطور وتعظيم القدرات والإمكانيات التي تحقق السيطرة على الشارع المصري.

 

وبحسب التقرير يستهدف التعديل ضبط حركة المرور مما يحقق التأمين الكامل لمستخدمي الطرق وجاء مشروع القانون الثاني المقدم من الحكومة لتفادي أي تعارض قد ينشأ مع أحكام الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التي أبرمتها جمهورية مصر العربية ، وما يترتب عليها من التزامات خاصة ، بهدف تيسير الطريق أمام توسيع حركة التجارة والنقل . 

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات محافظة القليوبية مجلس النواب تكنولوجيا لجنه الدفاع والامن القومى

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