إعداد القادة يحلوان : لأول مرة يضع الطلاب سياسات فعاليات المعهد

ينظم معهد اعداد القادة التابع لوزارة التعليم العالى بحلوان العديد من البرامج و الدورات التدريبية و المعسكرات لطلاب الجامعات منذ بداية العام الدراسى بالتعاون مع العديد من الوزارات وقطاعات الدولة بهدف تنمية فدرات الشباب والعمل على تنمية المجتمع.



وأكد الدكتور كريم همام مدير معهد اعداد القادة بحلوان أنه لأول مرة من خلال المعسكرات التدريبية والبرامج التدريبية للمعهد استطاع شباب الجامعات المشاركة فى وضع وتنفيذ السياسات الخاصة بالفعاليات التى يتم تنظيمها.

وأشار الى فخره بتعاون وزارات الدولة لخدمة شباب الجامعات والمعاهد حيث إن وزارة التعليم العالي متمثلة فى معهد إعداد القادة تتعاون دائما مع وزارة التضامن الاجتماعى وصندوق مكافحة الإدمان لإعداد سفراء متطوعين.



شهد معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي بقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى، والدكتور عبد المنعم الجيلانى وكلاء المعهد، انطلاق فعاليات حفل تخريج دفعة التطوع 2021 واستقبال المتطوعين الجدد، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وذلك بمشاركة 650 طالبا وطالبة من الجامعات والمعاهد المصرية.



وبحضور الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكافحة الإدمان والأستاذ الدكتور إبراهيم عسكر مدير البرامج الوقائية.