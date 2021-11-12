سّهل مهمة الفراعنة.. الجابون تهزم ليبيا في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم

فاز المنتخب الجابوني على ضيفه الليبي بهدف دون مقابل، في الجولة الخامسة من المرحلة الثانية في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

هدف المباراة الوحيد سجله الجابوني إيمريك بيير أوباميانج مهاجم فريق ارسنال الإنجليزي، في الدقيقة 54 من ضربة جزاء، ليمنح منتخب بلاده الجابوني نقاط المباراة الثلاث.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد منتخب الجابون للنقطة السابعة في المركز الثاني بالمجموعة السادسة والتي تضم منتخب مصر، فيما تجمد رصيد منتخب ليبيا عند 6 نقاط في المركز الثالث.

وبهزيمة ليبيا، صار بإمكان منتخب مصر التعادل فقط أمام أنجولا في المباراة التي ستنطلق في تمام التاسعة مساءً، من أجل حسم التأهل للمرحلة الثالثة والنهائية في تصفيات المونديال.

وفي المجموعة التاسعة، تعادل منتخب غينيا مع غينيا بيساو بدون أهداف.