من ركلة جزاء.. أنجولا تسجل الهدف الثاني في مرمى المنتخب المصري

حصل منتخب أنجولا على ركلة جزاء أمام منتخب مصر، في المباراة التي تقام على ملعب 11 نوفمبر، ضمن منافسات تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر 2022.

وتدخل أكرم توفيق لاعب منتخب مصر على لاعب أنجولا وأسقطه داخل منطقة الجزاء، وتصدى ليمبالا زولا للكرة وسدد الكرة في مرمى الشناوي لتصبح النتيجة 2-0 للغزلان السوداء.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:

محمد الشناوى في حراسة المرمى، والرباعي أكرم توفيق - أيمن أشرف - أحمد حجازى - أحمد فتوح في خط الدفاع، وثنائي الارتكاز، عمرو السولية - محمد النني، أمامهم عبد الله السعيد كصانع ألعاب وجناحين محمد شريف - محمد صلاح، ومهاجم وحيد هو مصطفى محمد.

ويأتي تشكيل أنجولا كالآتي:

حراسة المرمى: هوجو ماركيز

الدفاع: إيدي أفونسو - جوناثان بواتو – جاسبر كيالوندا - – كارنييرو أجوستو

الوسط: مانويل شاو - أستريلا

أمامهما: جيريمي بيلا - ماتيوس دا كوستا - هيلدر كوستا

الهجوم: مبالا نزولا