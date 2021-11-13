تجديد حبس عاطلين لحيازتهما 190 طربة حشيش

قرر قاضي المعارضات بغرفة المشورة بالقاهرة، تجديد حبس عاطلين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بحيازة 190 طربة حشيش.

وكانت قد أمرت النيابة العامة بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لحيازتهم 190 طربة حشيش.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطلين – لأحدهما معلومات جنائية حال استقلالهما سيارة "ميكروباص" قيادة أحدهما وبداخلها ٣٨ كرتونة بداخلها 190 طربـة مـن جـوهر الحشيش المخدر وزنت 19 كيلو جرام - عدد 2 هاتف محمول .

وبمواجهتهمـا اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد توصيلها لأحد الأشخاص نظير مبلغ مالى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.