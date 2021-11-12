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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

زيادة الاستثمارات تتصدر محادثات السيسي مع رئيس الوزراء الفرنسي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد بسام راضي  المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية  أن الرئيس عبد الفتاح السيسى التقى، مساء اليوم الجمعة، مع رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس. 

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد إجراء مباحثات حول مجمل علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وزيادة الاستثمارات وعمل الشركات الفرنسية في مصر خاصة في مجالات البنية الأساسية في إطار مبادرة حياة كريمة لتطوير قري الريف المصري، وكذلك توطين الصناعة.  

وقد أكد الرئيس على قوة واستراتيجية العلاقات  المصرية الفرنسية في كافة المجالات خاصةً على الصعيد السياسي والاقتصادي والعسكري، معرباً عن الحرص على استمرار العمل المشترك من أجل تعميق الشراكة المصرية الفرنسية.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الفرنسي على التوجه الثابت لبلاده لتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع مصر،  الدولة العريقة ذات الثقل والدور المحوري المتزن في منطقة الشرق الأوسط مشيراً إلى التطور الكبير في العلاقات الثنائية في كافة المجالات، وكذلك إلى الزيارة الأخيرة لرئيس مجلس الوزراء إلى فرنسـا في أكتوبر الماضي واجتماعه معه، مؤكداً العمل على زيادة نشاط الشركات الفرنسية واستثماراتها في مصـر في العديد من المجالات ذات الاولوية لعملية التنمية.

السيسي رئيس الوزراء الفرنسي الشركات الفرنسية مصر حياة كريمة بسام راضي

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