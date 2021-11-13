إطلالة غريبة.. محمد رمضان يشارك جمهوره صورة أثناء استحمامه.. شاهد

شارك الفنان محمد رمضان صورة جديدة ، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر "محمد رمضان" بإطلالة غريبة اثناء استحمامة، مما تعرض لأنتقادات من قبل متابعية .



أحدث أعمال الفنان محمد رمضان، كان مسلسل "موسى"، الذي عرض في رمضان الماضي 2021، وحقق نجاحاً كبيرا.



مسلسل «موسى»، دارت أحداثه في إطار صعيدي بقرية - بسوهاج عام 1942 أثناء الاحتلال البريطاني لمصر والحرب العالمية الثانية، حول موسى الفتى الجامح الذي يتحمل مسئولية أشقائه ووالدته ويواجه العديد من المصاعب والأزمات في قريته، وشارك في بطولته كل من الفنانة هبة مجدي وسمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، وتارا عماد، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.