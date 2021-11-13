عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميا.. خوان براون مديرا فنيا لـ الإسماعيلى.. صور

النادى الإسماعيلي
النادى الإسماعيلي

أتم مسئولو نادى الإسماعيلى التفاقهم بشكل رسمي مع الأرجنتينى خوان براون لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، في الفترة المقبلة، خلفًا لطلعت يوسف، الذي تمت إقالته بسبب سوء النتائج.

 

وشهدت الساعات الماضية تواصل مسئولو الإسماعيلى إلى اتفاق تام ونهائي مع براون بشأن كافة تفاصيل التعاقد ، ومن المقرر أن يعقد الإسماعيلى مؤتمرا صحفيا مساء الأحد المقبل لتقديم براون مدير فنى للفريق .


ويستعد الإسماعيلي لخوض مباراة الزمالك، المقرر لها 19 نوفمبر الجاري، على استاد الإسماعيلية في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

 

وفى الإطار ذاته، أكد يحيي الكومي رئيس نادي الإسماعيلي، أن المدير الفني الأجنبي هو الأنسب لقيادة الدراويش خلال المرحلة القادمة.

 

استقر مسئولو نادى الإسماعيلى، على عقد مؤتمر صحفى الأحد المقبل لتقديم الأرجنتينى خوان براون مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم خلفا لـ طلعت يوسف.

 

وشهدت الساعات الماضية، تواصل الإسماعيلى بقيادة يحيى الكومى رئيس النادى إلى اتفاق نهائى مع خوان براون وتم الاتفاق على كافة التفاصيل، ومن المقرر أن يتم توقيع العقد رسميا بين الطرفين مساء اليوم.
 
ومن المقرر أن يحضر مع خوان براون، مدرب عام أجنبى بجانب مدرب أحمال أجنبي، بالإضافة إلى بقاء أحمد العجوز ومحمد حمص ضمن الجهاز الفنى الجديد للدراويش.


وفى الإطار ذاته، أكد يحيي الكومي رئيس نادي الإسماعيلي، أن المدير الفني الأجنبي هو الأنسب لقيادة الدراويش خلال المرحلة القادمة.
 
وقال يحيي الكومي رئيس النادي الإسماعيلي، إنه يظل متواجد في النادي حتى الساعة 3 صباحا بالإضافة إلي وجود جميع أعضاء مجلس الإدارة وهذا من أجل الرقي بالنادي ونجاحه. 

 

وحقق طلائع الجيش الفوز بثنائية مقابل لا شيء أمام الإسماعيلي مساء اليوم، في المباراة التي شهدت طرد محمود عبد العاطي "دونجا"، وأحمد أيمن.

 

وتواجد مسؤولو مجلس إدارة نادي الإسماعيلي بالكامل أثناء المباراة الودية وعلى رأسهم يحيى الكومي، لمتابعة أخبار الفريق بعد أيام من الفوز بالانتخابات الأخيرة.

 

الجدير بالذكر أن الإسماعيلي فشل في تحقيق أي نقاط خلال الـ3 جولات الأولى من مسابقة الدوري الممتاز، بعد خسارته أمام كلًا من الأهلي و سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي على الترتيب.
 

الاسماعيلي خوان براون طلعت يوسف يحيي الكومي محمد حمص احمد العجوز طلائع الجيش

ترشيحاتنا

بعد تأهل المنتخب لآخر مرحلة بتصفيات المونديال.. عصام الحضرى: المشوار الصعب بدأ

الأجهزة الأمنية تكشف ملابسات مقطع فيديو لمخالفات مرورية بالطريق الدائري الأوسطي

لتصوير منزل أردوغان.. توجيه تهمة التجسس لزوجين إسرائيليين في تركيا

خطورة ترك صلاة الفجر وحكم عدم أدائها بسبب النوم

باحث اقتصادي: مخصصات الدعم ارتفعت بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي .. فيديو

ظاهرة فريدة وغريبة .. أسوان تشهد سقوط ثلوج وسط أمطار رعدية الكثيفة |فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تكشف حقيقة وصول العاصفة الثلجية الى القاهرة وموعد سقوط الأمطار

خبر صادم من الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

اليوم ..انقطاع مياه الشرب عن مدينة بالقليوبية لغسيل الشبكات

قرار عاجل من الحج والعمرة يخص القادمين من خارج السعودية

موعد مباراة منتخب مصر الحاسمة لتصفيات كأس العالم 2022

أمطار رعدية ..محافظ أسوان يوجه يوقف الملاحة النهرية ويغلق الطرق تجنباً للحوادث

هل الجن يسرق الأموال ..عضو هيئة كبار العلماء يحسم الجدل

بـ نوبة قلبية .. وفاة شيف شهير ومخترع "أصح وجبة في العالم"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر أرقام عائلتك وأصدقائك.. احتيال وسرقة أموال على WhatsApp والشركة تحذر

مزجنجي السينما المصرية.. ماهو الفيروس الغامض الذي قتل الساحر محمود عبد العزيز؟

كيف تصرف صاحب الـ10 آلاف موال محمد طه أمام لجنة نقابة الموسيقيين؟

القلة.. إناء فرعوني خارق يحفظ برودة الماء وينقيه من الشوائب |نوستالجيا 

فيديو

فيديو جراف.. رعب في حمام مدرسة ابتدائية بقنا .. ما القصة

على موتوسيكل.. مصري يقطع 3 آلاف كيلو من القاهرة إلى مكة لأداء العمرة

حاجات ماقدرش أعديها.. تفاصيل جديدة يكشفها "السقا" عن أزمة مها أحمد

بيبي بوشهري.. البلوجر الكويتية الشهيرة تثير أزمة بظهور فاضح "فيديو جراف"

المزيد

ساحة رأي

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

طرف خفى "6"

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي "11"

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ