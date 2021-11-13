رسميا.. خوان براون مديرا فنيا لـ الإسماعيلى.. صور

أتم مسئولو نادى الإسماعيلى التفاقهم بشكل رسمي مع الأرجنتينى خوان براون لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، في الفترة المقبلة، خلفًا لطلعت يوسف، الذي تمت إقالته بسبب سوء النتائج.

وشهدت الساعات الماضية تواصل مسئولو الإسماعيلى إلى اتفاق تام ونهائي مع براون بشأن كافة تفاصيل التعاقد ، ومن المقرر أن يعقد الإسماعيلى مؤتمرا صحفيا مساء الأحد المقبل لتقديم براون مدير فنى للفريق .



ويستعد الإسماعيلي لخوض مباراة الزمالك، المقرر لها 19 نوفمبر الجاري، على استاد الإسماعيلية في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

وفى الإطار ذاته، أكد يحيي الكومي رئيس نادي الإسماعيلي، أن المدير الفني الأجنبي هو الأنسب لقيادة الدراويش خلال المرحلة القادمة.

استقر مسئولو نادى الإسماعيلى، على عقد مؤتمر صحفى الأحد المقبل لتقديم الأرجنتينى خوان براون مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم خلفا لـ طلعت يوسف.

وشهدت الساعات الماضية، تواصل الإسماعيلى بقيادة يحيى الكومى رئيس النادى إلى اتفاق نهائى مع خوان براون وتم الاتفاق على كافة التفاصيل، ومن المقرر أن يتم توقيع العقد رسميا بين الطرفين مساء اليوم.



ومن المقرر أن يحضر مع خوان براون، مدرب عام أجنبى بجانب مدرب أحمال أجنبي، بالإضافة إلى بقاء أحمد العجوز ومحمد حمص ضمن الجهاز الفنى الجديد للدراويش.



وفى الإطار ذاته، أكد يحيي الكومي رئيس نادي الإسماعيلي، أن المدير الفني الأجنبي هو الأنسب لقيادة الدراويش خلال المرحلة القادمة.



وقال يحيي الكومي رئيس النادي الإسماعيلي، إنه يظل متواجد في النادي حتى الساعة 3 صباحا بالإضافة إلي وجود جميع أعضاء مجلس الإدارة وهذا من أجل الرقي بالنادي ونجاحه.

وحقق طلائع الجيش الفوز بثنائية مقابل لا شيء أمام الإسماعيلي مساء اليوم، في المباراة التي شهدت طرد محمود عبد العاطي "دونجا"، وأحمد أيمن.

وتواجد مسؤولو مجلس إدارة نادي الإسماعيلي بالكامل أثناء المباراة الودية وعلى رأسهم يحيى الكومي، لمتابعة أخبار الفريق بعد أيام من الفوز بالانتخابات الأخيرة.

الجدير بالذكر أن الإسماعيلي فشل في تحقيق أي نقاط خلال الـ3 جولات الأولى من مسابقة الدوري الممتاز، بعد خسارته أمام كلًا من الأهلي و سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي على الترتيب.

