استعدادا للزمالك في الدوري.. الإسماعيلي يخسر أمام طلائع الجيش بثنائية وديًا

خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي وديًا أمام طلائع الجيش، بثنائية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، استعدادًا لمواجهة الزمالك المقبلة في بطولة الدوري المصري.

ويستعد نادي الإسماعيلي لاستضافة نظيره الزمالك في الجولة الرابعة من الدوري المصري مساء يوم 19 نوفمبر الجاري على ملعب استاد الإسماعيلية.



وحقق طلائع الجيش الفوز بثنائية مقابل لا شيء أمام الإسماعيلي مساء اليوم، في المباراة التي شهدت طرد محمود عبد العاطي "دونجا"، وأحمد أيمن.

وتواجد مسؤولو مجلس إدارة نادي الإسماعيلي بالكامل أثناء المباراة الودية وعلى رأسهم يحيى الكومي، لمتابعة أخبار الفريق بعد أيام من الفوز بالانتخابات الأخيرة.

الجدير بالذكر أن الإسماعيلي فشل في تحقيق أي نقاط خلال الـ3 جولات الأولى من مسابقة الدوري الممتاز، بعد خسارته أمام كلًا من الأهلي و سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي على الترتيب.