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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ظاهرة فريدة وغريبة .. أسوان تشهد سقوط ثلوج وسط أمطار رعدية الكثيفة |فيديو

امطار رعدية كثيفة
امطار رعدية كثيفة وعاصفة ترابية بأسوان

فى ظاهرة غريبة وفريدة من نوعها ، شهدت بعض المناطق بمدينة أسوان تساقط الثلوج ، كما أضاء البرق سماء المحافظة ، وسط أصوات الرعد والأمطار الرعدية الكثيفة.

 

وعلى الفور أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته بوقف حركة الملاحة النهرية فى مجرى نهر النيل من أسوان إلى إدفو شمالاً ،وأيضاً ببحيرة ناصر، بجانب قيام إدارة المرور بغلق الطرق السريعة مؤقتاً بعد إنعدام الرؤية الأفقية بسبب العاصفة الترابية والأمطار التي أدت لانخفاض مستوى الرؤية وخاصة أمام حركة المركبات برياً و البواخر السياحية والدهبيات والمراكب الشراعية ومراكب الصيد والعبارات والمعديات الخاصة نيلياً. 

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جاء ذلك أثناء متابعته لموقف تداعيات سوء الأحوال الجوية وتقلبات الطقس بسبب هبوب عاصفة ترابية وسقوط أمطار رعدية غزيرة ومتوسطة على مركزي أسوان ودراو وبعض المناطق بمركز نصر النوبة. 

 

كما ناشد محافظ أسوان المواطنين بالالتزام بمنازلهم وتجنب مواقع وجود الأشجار والهوائيات الكهربائية، بالإضافة إلى أهمية ألتزام سائقى المركبات والسيارات المختلفة بوقف التحرك والتهدئة للحد من الحوادث المرورية وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين ، مؤكداً على أن هناك تواصل مستمر من خلال غرفة العمليات الرئيسية مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والجهات الأخرى لمتابعة الموقف أولاً بأول والتي تم تخطر حتى الآن بأي حوادث .

 

  وتنطلق صباح الغد السبت إنتخابات نادي أسوان الرياضي لإختيار مجلس إدارة جديد يقود "تماسيح النيل" لدورة مقبلة خلال الفترة من عام 2021 وحتى 2025، ويشارك فيها 12 ألفا و234 ناخب وناخبة من أعضاء الجمعية العمومية.     

 

ومن المقرر أن يبدأ التصويت في الجمعية العمومية لاختيار المجلس الجديد ما بين 30 مرشحًا يخوضون المنافسة، من الساعة التاسعة صباح السبت 13 نوفمبر وحتى السابعة مساء، ولمدة يوم واحد فقط حيث يبلغ إجمالي أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت 12 ألف و 234 عضواً موزعين على 20 لجنة.    

ويتنافس على منصب رئيس المجلس الجديد، كل من الشافعي محمود صالح وشهرته الشافعي صالح، وحسن عبد القادر عبد الجواد وشهرته دكتور حسن عبد القادر، ويوسف عبد الحي حسين وشهرته الكابتن مجدي سبالك.

بينما يتنافس على مقعد نائب الرئيس كل من محمد أحمد محمد صالح وشهرته حماده صالح، ومحمد رضا محمد وشهرته رضا هريدي، وياسر حمدي محمد وشهرته ياسر حمدي منيب.

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