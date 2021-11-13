من حكايات إلا أنا.. عرض أولى حلقات يبقى الأثر لنجلاء بدر.. اليوم

يعرض اليوم أولى حلقات حكاية ويبقى الأثر والتى تعد واحدة من حكايات مسلسل "إلا أنا " على شاشة dmc .



العمل تدور أحداثه فى إطار إجتماعى ، ومن المقرر ان تقوم ببطولة الحكاية الفنانة نجلاء بدر و مصطفى درويش، إيناس كامل، رانيا منصور، مصطفى درويش، محمد التاجى وعدد آخر من الفنانين، وتناقش الحكاية فكرة الأثر السلبى والإيجابي الذى يتركه الأشخاص لدى بعضهم، وكذلك فكرة الأمان بالنسبة للأسرة وكيفية تأمين مستقبل أولادهم من خلال التعليم.



ومن ناحية أخرى تنتظر نجلاء بدر طرح 3 أفلام جديدة خلال الفترة المقبلة الأول بعنوان "النهاردة يوم جميل" مع باسم سمرة وهنا شيحة وإخراج نيفين شلبى، والثانى "ليلة العيد" بمشاركة العديد من الفنانين وهو تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز، والثالث "المحكمة" إخراج محمد أمين، حيث انتهت من تصوير الثلاثة أفلام منذ فترة ويجرى تحديد موعد طرحهم بدور العرض.

روجت الفنانة نجلاء بدر لفيلم "المحكمة" بنشر بوستر دعائي يحمل صورتها عبر حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".





وكتبت نجلاء بدر علي البوستر قائلة "فيلم المحكمة إنتاج الأستاذ أحمد السبكي تأليف الأستاذ أحمد عبد الله إخراج الأستاذ محمد أمين العرض يوم ٢٠٢١/١١/٢٤ بجميع دور العرض في مصر السعودية الكويت و دول الخليج".



فيلم "المحكمة" من إخراج محمد أمين ومن تأليف أحمد عبد الله، وهو بطولة غادة عادل، محمود عبد المغنى، فتحى عبد الوهاب، صلاح عبد الله، جميلة عوض، نجلاء بدر، سلوى عثمان ، أحمد خالد صالح، كريم عفيفى، محمد مهران، أحمد داش، وسليمان عيد ، ايمان السيد .



يذكر أن آخر أعمال نجلاء بدر مسلسل "بين السما والأرض"، خلال الموسم الرمضاني للعام الحالي 2021، سيناريو وحوار إسلام حافظ عن رواية للكاتب نجيب محفوظ.





بين السما والأرض" بطولة النجوم: درة وسوسن بدر وأحمد بدير وندى موسى ومحمد ثروت ومحمد لطفي ومحمود البزاوي وغيرهم.

