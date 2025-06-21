اعرف نتيجتك ..محافظ مطروح يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم السبت نتيجة امتحانات الشهاده الاعداديه للعام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ بنسبة نجاح 84،4%

وحرص محافظ مطروح على الاتصال بالطلاب والطالبات الاوائل وأسرهم وتهنئتهم على التفوق الدراسى مع تمنياته لهم بالتوفيق والنجاح دائماً

أوضحت نادية فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح ان إجمالى عدد الطلاب المتقدمين في امتحان 11775نجح منهم 9935طالب بنسبة 84،4 %

لمعرفة النتيجة ادخل من هنا https://script.google.com/macros/s/AKfycbzD3EtPZpyya1Df512i6XV31S2y3h1jq9HFu1wV0XYpHWey9H0f14ZZITtGn8HP9Coo/exec